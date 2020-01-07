Сотни жителей Бердска побывали на Рождественской службе в церкви

В ночь на 7 января во всех храмах города прошли Рождественские службы.
В ночь на 7 января во всех храмах города прошли Рождественские службы.
На территории Преображенского собора расположился снежный рождественский Вифлеем, подсвеченный свечами. Прихожане с удовольствием любуются красотами, зажигают свои свечи, фотографируются рядом со снежным Вифлеемом. Копия места, где родился Иисус, только чуть в меньших размерах, появилась и во дворе Богоявленского храма: ребятня, заходящая внутрь вертепа, с любопытством внимает информации о рождении Сына Божьего. Работал в эту ночь и Сретенский храм, где также прошла праздничная служба.
Праздничные службы будут проходить ещё несколько дней. 7 января Рождественский пост завершен. Начались Святки, которые продолжатся вплоть до Крещения, 19 января.