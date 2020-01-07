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Исторический кошмар для США: 13 вариантов мести за убийство Касема Сулеймани разработали в Иране

18:12 07.01.2020 Фото: © AP Photo/Ikram Suri
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«Даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США», секретарь Совбеза Али Шамхани.

Исторический кошмар для США: 13 вариантов мести за убийство Касема Сулеймани разработали в Иране
Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара ВВС США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на уничтожение американцами командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил во вторник секретарь Совбеза Али Шамхани.
«На сегодняшний момент в Совбезе было представлено 13 вариантов мести [за убийство Сулеймани]», — приводит его слова агентство Fars. Шамхани добавил, что «даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США».

По его словам, «американцы знают, что они уязвимы перед ответом со стороны Ирана». «Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы заставим их это сделать», — отметил секретарь Совбеза.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара ВВС США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Источник: ТАСС

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