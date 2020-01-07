Шесть бомбардировщиков B-52 отправили США к границам Ирана

Пентагон планирует направить в регион 200 военных, которые базируются в итальянском городе Виченца

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства, пишет РИА Новости.

По данным издания, Пентагон планирует направить в регион 200 военных, которые базируются в итальянском городе Виченца. Некоторые из них будут обеспечивать безопасность американского посольства в Бейруте. Самолеты, как ожидается, прибудут в регион в течение ближайших дней. По данным телеканала CNN, бомбардировщики будут размещены на острове Диего-Гарсия, который считается заморской территорией Великобритании в Индийском океане. Как отмечает телеканал, это место было выбрано потому, что оно находится за пределами досягаемости иранских ракет.

Как отмечает Wall Street Journal, после отправки контингента число военнослужащих США, размещенных на Ближнем Востоке, достигнет более 80 тысяч человек. Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщал, что на фоне роста напряженности с Ираном США отправят дополнительно 3000 военнослужащих на Ближний Восток после авиаудара, в котором был убит иранский генерал Касем Сулеймани. До этого, после атаки на американское посольство в Багдаде, глава Пентагона Майк Эспер заявил, что США направят в регион 750 солдат.



В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.