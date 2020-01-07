Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры! С глубоким чувством духовной радости, от всего сердца поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова и Новолетием!

Рождественское послание митрополита Новосибирского и Бердского Никодима

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НИКОДИМА,

МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО,

ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ

ВЕРНЫМ ЧАДАМ НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри,

всечестные иноки и инокини, дорогие братия и сестры!

«Христос раждается – славите! Христос с Небес – срящите! Христос на земли – возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися», – прославляет Церковь славное чудо Рождества Христова. Проходят тысячелетия, возникают и исчезают страны, культуры и цивилизации, а сияние Вифлеемской звезды не угасает в сердцах людей. Сорадуясь ангельскому воинству, непрестанно славящему Бога на Небесах, и мы вместе с ними воспеваем дивную Ангельскую песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение!».

О величии дня сего так поучает нас великий вселенский учитель и святитель Иоанн Златоуст: «К чему праотцы так сильно стремились; что пророки предвозвещали; что праведники желали видеть – всёэтосовершилосьвденьРождестваХристова: Богявилсяназемлевоплотиивселилсямеждулюдьми».

Родившийся от Девы Марии Богомладенец пришел возвестить нам Благую Весть нашего спасения, весть о новой внчной жизни. «Сын Божий стал человеком, чтобы человек сделался сыном Божиим», – возвещает святитель Ириней Лионский.

В Божественном Младенце стало видимым наше спасение. В Боге, Который ради нас стал Человеком, мы все чувствуем себя любимыми и ценными в глазах Творца.

Рождество Христово – праздник мира, надежды и бесконечно любви Божией. И каждый из нас старается провести этот день в делах милосердия и помощи ближним, подарить добро и любовь близкому человеку, стать лучше и, главное, ближе к Богу. Будем же и мы в эти светозарные Рождественские дни помнить о тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке – это пожилые люди, инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, матери, в одиночестве воспитывающие своих чад, и сограждане наши, находящиеся в узах и терпящие скорби от болезней. Станем же для них провозвестниками Вифлеемского благовестия.

Праздник Рождества Христова полагает начало новому лету благости Господней, и мы, совершая это торжество, благодарим Бога за Его милости, ниспосланные нам.

Минувший год был полон различных знаменательных событий в жизни нашей Новосибирской митрополии – новосибирскую землю посетили святыни: ковчег с частицей святых мощей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского и икона главного храма Вооруженных Сил России – икона Спаса Нерукотворенного.

Широко отмечались праздники Дней славянской письменности и культуры, День семьи, любви и верности, День Крещения Руси и память Равноапостольного князя Владимира, День народного единства и празднование Казанской иконе Божией Матери. Было проведено множество образовательных, просветительских и культурных мероприятий. Строятся новые храмы и открываются новые приходы. Свои летние смены провели епархиальные детские оздоровительные лагеря. Свои миссионерские походы совершили корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» и Автопоезд «За духовное возрождение России».

В наступающем 2020 году мы с вами, дорогие братья и сестры, станем участниками празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Призываю всех вас не оставаться в стороне, молитвенно почтить память всех, кто положил жизни свои на полях брани, кто день и ночь трудился для фронта, для Победы, навестить ветеранов войны и рассказать своим детям и внукам об этом великом Юбилее.

Сегодня, поклоняясь лежащему в яслях Богомладенцу Христу, мы воспеваем: «С нами Бог!». Он с нами не только как Творец со Своим созданием. «Он Сам стал человеком, одним из нас; называет нас братьями и, как брат, готов болеть нашими болезнями и сострадает нам в немощах наших» – пишет Апостол Павел первым христианам. Склонимся же и мы в благоговении, со страхом Божиим и трепетом, к скромным яслям, где лежит тихий и кроткий Младенец, ибо здесь начинается земной крестный путь Господа нашего Иисуса Христа, здесь полагается начало нашего спасения.

Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры! С глубоким чувством духовной радости, от всего сердца поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова и Новолетием! Да не ослабеет усердие наших молитв и трудов во славу Божию, во благо ближних и дальних, во благо земного Отечества нашего!

Пусть великий и спасительный праздник Рождества Христова наполнит наши души светлой радостью, дарует мир и благоденствие каждой семье, согреет сердца обездоленных и скорбящих, озарит наши сердца теплом любви, которую Бог явил человеку в Своем Рождестве!

Аминь.

НИКОДИМ,

МИТРОПОЛИТ НОВОСИБИРСКИЙ И БЕРДСКИЙ,

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Рождество Христово. 2020 год