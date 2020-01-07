Аномально теплая зима: в Сибири температура выше средней на 20 градусов. В Бердске тоже

Это связано с тем, что второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории.

В Россию пришла аномально теплая погода

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России, пишет РИА Новости.

Так, даже в Сибири температура выше средней на 20 градусов.

«Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20-25 градусов, а максимальные — около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет», — сообщил Вильфанд.



В европейской части страны температура будет выше нормы на шесть-восемь градусов.По словам метеоролога, это связано с тем, что второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории.«Это нечасто встречающаяся ситуация. На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики», — пояснил Вильфанд.По прогнозам Гидрометцентра, температура в столичном регионе во вторник составит от ноля до двух градусов, в Красноярске — минус 20, в Новосибирской и Омской областях — минус 5 градусов.