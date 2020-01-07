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Раздачу денег «холопам и крепостным» на Красной площади Жириновским рассмотрит комиссия по этики Госдумы

18:53 07.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам члена «Яблока» Гончарова, «в российской политике нет более мерзкого персонажа, чем Жириновский».

Раздачу денег холопам и крепостным на Красной площади Жириновским рассмотрит комиссия по этики Госдумы
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

Заместитель председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров в своем Telegram-канале резко высказался в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского после того, как тот раздавал посетителям ярмарки на Красной площади деньги, пишет РИА Новости.
Накануне политик фотографировался и раздавал прохожим денежные купюры и чебуреки «на подарки». Видео опубликовано на YouTube.
«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», – прокомментировал происходящее он.

По словам Гончарова, «в российской политике нет более мерзкого персонажа, чем Жириновский».
«Самое отвратительное в нем (Владимир Жириновский. – Прим. ред.) – это его поведение, в частности отношение к людям, как к рабам, достаточно вспомнить многочисленные оскорбления журналистов, оппонентов, да и даже собственному окружению достается», – заявил член партии «Яблоко».

Ранее глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба рассказал, что слова Жириновского обсудят после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

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От редакции

Что будет лидеру ЛДПР?

Аноним, 07 января 2020 19:52
спланированная акция. кто хуже не разобрать, раздающий или те кто берут, по большому счёту жириновский прав - "инвалиды" "сироты" крепостные и холопы. настоящие люди и человеки, брать бы не стали, даже в бедственном находясь положении

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