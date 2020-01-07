Снял на видео сотни дроздов и свиристелей житель Новосибирска

Птицы едят рябину и боярышник. А вы видели этих птиц в Бердске?

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Vyacheslav про Новосибирск Нашествие лесных птиц Новосибирск. Дрозд, свиристель. 04.01.2020 года находился на Затулинском жилмассиве и наблюдал огромное количество лесных птиц, дроздов и свиристелей. Птицы Сибири.

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