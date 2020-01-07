Нашествие лесных птиц Новосибирск. Дрозд, свиристель. 04.01.2020 года находился на Затулинском жилмассиве и наблюдал огромное количество лесных птиц, дроздов и свиристелей. Птицы Сибири.
Снял на видео сотни дроздов и свиристелей житель Новосибирска
19:15 07.01.2020
Птицы едят рябину и боярышник. А вы видели этих птиц в Бердске?
Спасибо за ваш голос
От редакции
В Бердск тоже прилетели?
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Снял на видео сотни дроздов и свиристелей житель Новосибирска
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