В удачном браке женщина более счастлива, чем мужчина. Очень интересные факты о браке

«мы были вместе, а он женился на моей подруге». Да просто в тот момент, когда он решился, рядом были не вы, а ваша подруга. Вот так.

Те же американские психологи обращают внимание девушек: сожительство в два раза уменьшает вероятность стать настоящей невестой

В Мичиганском и Ратгерском университетах, США, исследовали 400 супружеских пар, которые прожили вместе 39 лет. Эксперимент предполагал, что в течение некоторого времени пары будут вести записи друг о друге и о себе: что их раздражает, а что кажется достоинством жизни вдвоем.

Во-первых, выяснилось: мужчины более высоко, чем женщины, оценивают психологическую гармонию. На первоначальном этапе это психологическая совместимость, которая со временем перерастает в душевный комфорт.

Во-вторых, исследование подтвердило то, что и так все знают: «счастливая женщина — счастливая семья». Это когда в доме уютная атмосфера, когда и муж, и дети ощущают на себе женское тепло. Удачным браком считается тот, в котором женщина более счастлива, чем мужчина. Так решили американские исследователи.



Но эксперимент также показал, что с возрастом женщины откровеннее делятся о себе с мужьями, а мужья, напротив, становятся более скрытными.И самое неприятное: настроение жены ухудшается, если муж заболел и она должна ухаживать за ним. А настроение мужа не ухудшается при больной жене — за ней ухаживают дети, а он живет, как жил.Чтобы проверить на себе, так ли все это, люди должны пожениться. Не жить вместе, а именно заключить брак. Те же американские психологи обращают внимание девушек: сожительство в два раза уменьшает вероятность стать настоящей невестой. Причина кроется в разнице восприятия факта простого совместного проживания. Женщины считают, что это шаг на пути к замужеству, а большинство мужчин — что это уже и есть брак и семья.И еще: по многочисленным наблюдениям, современные мужчины готовы к женитьбе примерно через 22 месяца после начала романа. Если на 23-й месяц ничего не произошло, шансы женщин тают стремительно.С другой стороны, женщина может и не проживать длительный роман с мужчиной: он сделает ей предложение быстро. Если верить науке, это происходит, когда мужчина психологически созрел для того, чтобы создать семью. В этом случае он нередко зовет замуж не ту, которую любил всю жизнь, а недавнюю знакомую.Отсюда все истории про «мы были вместе, а он женился на моей подруге». Да просто в тот момент, когда он решился, рядом были не вы, а ваша подруга (это если верить американскому исследованию). Его же задача теперь — сделать женщину счастливее, чем он сам.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru