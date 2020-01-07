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В Рождество выпал с 9 этажа и разбился насмерть житель Искитима

19:53 07.01.2020, Алена Романцова Фото: читателей
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На месте работают полицейские, стоит две машины. На девятом этаже в квартире и на балконе также работают правоохранители — видны вспышки фотоаппарата. Тело накрыто тканью.

В Рождество выпал с 9 этажа и разбился насмерть житель Искитима
В Искитиме выпал человек из окна

В редакцию сайта “Весь Искитим” позвонили читатели и сообщили, что у дома №33 Индустриального микрорайона лежит человек, его тело накрыли. Работают полицейские.

– На девятом этаже в квартире видны вспышки фотоаппарата, полицейские выходили фотографировали на балкон. Как мы понимаем, человек выпал оттуда, – рассказали читатели 7 января.

В Единой диспетчерской службе сайту “Весь Искитим” не смогли предоставить информацию – у них нет данных об этом инциденте. Не удалось дозвониться и до пресс-службы областного МВД. Читайте подробности в ближайшее время.

В Рождество выпал с 9 этажа и разбился насмерть житель Искитима
В Рождество выпал с 9 этажа и разбился насмерть житель Искитима
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Константин, 07 января 2020 23:09
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