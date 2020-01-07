Затоптали 40 человек на похоронах генерала Сулеймани в Иране. Пострадали 213

По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое число участников, которые приехали со всей провинции, чтобы попрощаться с Сулеймани.

Количество погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране выросло до 40

Число погибших в ходе церемонии прощания с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман возросло до 40 человек, пострадавших — до 213.

Об этом сообщает во вторник агентство Fars со ссылкой на главу Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

«На сегодняшний момент 40 наших сограждан погибли в этом происшествии и 213 получили ранения», — цитирует агентство его слова.

Ранее сообщалось о 30 погибших и 190 пострадавших. По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое число участников, которые приехали со всей провинции, чтобы попрощаться с Сулеймани. Захоронение Сулеймани было перенесено. Точное время мероприятия должно быть объявлено позже.