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Затоптали 40 человек на похоронах генерала Сулеймани в Иране. Пострадали 213

19:53 07.01.2020 Фото: © Mehdi Bolourian/Fars News Agency/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
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По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое число участников, которые приехали со всей провинции, чтобы попрощаться с Сулеймани.

Затоптали 40 человек на похоронах генерала Сулеймани в Иране. Пострадали 213
Количество погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране выросло до 40

Число погибших в ходе церемонии прощания с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман возросло до 40 человек, пострадавших — до 213.
Об этом сообщает во вторник агентство Fars со ссылкой на главу Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

«На сегодняшний момент 40 наших сограждан погибли в этом происшествии и 213 получили ранения», — цитирует агентство его слова.

Ранее сообщалось о 30 погибших и 190 пострадавших. По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое число участников, которые приехали со всей провинции, чтобы попрощаться с Сулеймани. Захоронение Сулеймани было перенесено. Точное время мероприятия должно быть объявлено позже.

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От редакции

Будет месть?

Аноним, 07 января 2020 20:01
А сколько их пришло проводить генерала???Там 40 человек затоптать немудрено(организаторы похорон ответят),у нас сдохни генерал малоизвестный...только бабок в казне кужигетыча сохранится...просрали всё
Никита, 07 января 2020 20:32
Видимо, мало им было самолета. Сами у себя стервятники не могут разобраться. Нужно еще создать шум в мире и продолжать войны, чтобы зарабатывать миллионы долларов на войне с терроризмом, который они сами и поддерживают.

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