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Путин прилетел в Сирию и встретился  Башаром Асадом

21:59 07.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Путин прилетел в Сирию и встретился  Башаром Асадом
В командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирийской Арабской Республике. С Президентом Сирии Башаром Асадом (справа) и Министром обороны России Сергеем Шойгу

Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет сайт президента. 

Из аэропорта Дамаска Президент отправился в командный пункт группировки Вооруженных Сил России в Сирии. В командном пункте Владимира Путина встретил Башар Асад. Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Башаром Асадом Президент России, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать – пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Владимир Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни.

Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за визит. Президент Сирии выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике. Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова.

В программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов.

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