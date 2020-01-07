Угрожая пистолетом украл вагиноимитатор за 50 тыс. рублей в секс-шопе Москвы пьяный малаховец

В Подмосковье поймали грабителя, укравшего вибрирующий вагиноимитатор

Укравшего из секс-шопа Москвы дорогой вагиноимитатор задержали в его доме в Малаховке.

Мужчина признал свою вину, но не смог объяснить, зачем ограбил секс-шоп. При этом молодой человек рассказал, что был пьян, а свой пневматический пистолет после преступления выкинул в реку. Оперативники же решили прозвать налетчика «жопным маньяком», пишет Baza.