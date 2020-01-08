"Евгений Шестернин: Землю спортивного лагеря «Дельфин» не продавали, она принадлежит Бердску"

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы города на ваши вопросы. Власть города ставим две задачи в инвестиционном проекте технического задания лагеря — берегоукрепление и круглогодичность.

Спортивный лагерь «Дельфин» уже несколько лет не получает разрешение от надзорных органов на открытие

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы.

Вы задали Евгению Шестернину больше 100 вопросов. В их числе вопрос о том, кому отдали муниципальную землю спортивного лагеря «Дельфин».

-Это последняя доступная загородная в черте города площадка для спортсменов, — уверен бердчанин.

— Уважаемые жители, приветствую вас на страницах сайта «Курьер. Среда. Бердск!» и хочу, прежде всего, обратиться к вам со словами благодарности за активную жизненную позицию и неравнодушие к жизни города, за оценки и комментарии, в которых прозвучали и критика, и одобрение, и поддержка. Мы вместе с вами видим и знаем проблемы города, ежедневный объезд, общение с жителями, дает представление о том, чем живет город, какие у него проблемы и успехи.

Ваши вопросы и обращения – это хороший повод взглянуть на некоторые вещи с разных точек зрения, это возможность еще раз проанализировать работу служб в городе, обратить внимание и разобраться в проблемных вопросах, кому-то реально оказать действенную помощь, разъяснить, как действовать в сложившейся ситуации, снять напряжение, объясняя позицию администрации, в решении конкретных вопросов. Думаю, что такой диалог, это еще одна возможность взаимодействия власти и горожан, — обратился к бердчанам Евгений Шестернин.

Что касается лагеря «Дельфин», то Евгений Анатольевич критичен — муниципальную землю никому не отдавали.

— Никому не отдали землю. Она находилась и находится в собственности муниципалитета. Дважды проходил инвестиционный конкурс, на котором мы рассматривали предложения. Мы вновь возвращаемся к этой процедуре. Важно сохранить спортивную индустрию. Мы ставим две задачи в инвестиционном проекте технического задания — берегоукрепление и круглогодичность. Мы готовы покупать путевки у инвестора, который это сделает. Это будет предметом договорных отношений, — резюмировал Евгений Анатольевич.