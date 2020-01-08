"Евгений Шестернин: Землю спортивного лагеря «Дельфин» не продавали, она принадлежит Бердску"

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы.
Вы задали Евгению Шестернину больше 100 вопросов. В их числе вопрос о том, кому отдали муниципальную землю спортивного лагеря «Дельфин».
-Это последняя доступная загородная в черте города площадка для спортсменов, — уверен бердчанин.
— Уважаемые жители, приветствую вас на страницах сайта «Курьер. Среда. Бердск!» и хочу, прежде всего, обратиться к вам со словами благодарности за активную жизненную позицию и неравнодушие к жизни города, за оценки и комментарии, в которых прозвучали и критика, и одобрение, и поддержка. Мы вместе с вами видим и знаем проблемы города, ежедневный объезд, общение с жителями, дает представление о том, чем живет город, какие у него проблемы и успехи.
Ваши вопросы и обращения – это хороший повод взглянуть на некоторые вещи с разных точек зрения, это возможность еще раз проанализировать работу служб в городе, обратить внимание и разобраться в проблемных вопросах, кому-то реально оказать действенную помощь, разъяснить, как действовать в сложившейся ситуации, снять напряжение, объясняя позицию администрации, в решении конкретных вопросов. Думаю, что такой диалог, это еще одна возможность взаимодействия власти и горожан, — обратился к бердчанам Евгений Шестернин.
Что касается лагеря «Дельфин», то Евгений Анатольевич критичен — муниципальную землю никому не отдавали.
— Никому не отдали землю. Она находилась и находится в собственности муниципалитета. Дважды проходил инвестиционный конкурс, на котором мы рассматривали предложения. Мы вновь возвращаемся к этой процедуре. Важно сохранить спортивную индустрию. Мы ставим две задачи в инвестиционном проекте технического задания — берегоукрепление и круглогодичность. Мы готовы покупать путевки у инвестора, который это сделает. Это будет предметом договорных отношений, — резюмировал Евгений Анатольевич.
Уже нашлись,там уже идут работы и в Дельфине-1 и в Дельфине-2,это не секретная информация.
Побожись , что не продашь?