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Евгений Шестернин: Землю спортивного лагеря «Дельфин» не продавали, она принадлежит Бердску

10:15 08.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы города на ваши вопросы. Власть города ставим две задачи в инвестиционном проекте технического задания лагеря — берегоукрепление и круглогодичность.

Евгений Шестернин: Землю спортивного лагеря Дельфин не продавали, она принадлежит Бердску
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Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Евгений Шестернин: Землю спортивного лагеря Дельфин не продавали, она принадлежит Бердску

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Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы.
Вы задали Евгению Шестернину больше 100 вопросов. В их числе вопрос о том, кому отдали муниципальную землю спортивного лагеря «Дельфин».

-Это последняя доступная загородная в черте города площадка для спортсменов, — уверен бердчанин.

— Уважаемые жители, приветствую вас на страницах сайта «Курьер. Среда. Бердск!» и хочу, прежде всего, обратиться к вам со словами благодарности за активную жизненную позицию и неравнодушие к жизни города, за оценки и комментарии, в которых прозвучали и критика, и одобрение, и поддержка. Мы вместе с вами видим и знаем проблемы города, ежедневный объезд, общение с жителями, дает представление о том, чем живет город, какие у него проблемы и успехи.

Ваши вопросы и обращения – это хороший повод взглянуть на некоторые вещи с разных точек зрения, это возможность еще раз проанализировать работу служб в городе, обратить внимание и разобраться в проблемных вопросах, кому-то реально оказать действенную помощь, разъяснить, как действовать в сложившейся ситуации, снять напряжение, объясняя позицию администрации, в решении конкретных вопросов. Думаю, что такой диалог, это еще одна возможность взаимодействия власти и горожан, — обратился к бердчанам Евгений Шестернин.

Что касается лагеря «Дельфин», то Евгений Анатольевич критичен — муниципальную землю никому не отдавали.

— Никому не отдали землю. Она находилась и находится в собственности муниципалитета. Дважды проходил инвестиционный конкурс, на котором мы рассматривали предложения. Мы вновь возвращаемся к этой процедуре. Важно сохранить спортивную индустрию. Мы ставим две задачи в инвестиционном проекте технического задания — берегоукрепление и круглогодичность. Мы готовы покупать путевки у инвестора, который это сделает. Это будет предметом договорных отношений, — резюмировал Евгений Анатольевич.

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От редакции

Найдутся инвесторы?

Аноним, 08 января 2020 10:43
Берегоукрепление ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ компетенция Губернатора!!! Муниципальную землю никому не отдавали, однако потенциальный инвестор освоит деньги по федеральной ПРОГРАММЕ, Мы готовы покупать путевки у инвестора, который это сделает. Это будут договорные отношения...кто с кем договаривается и цена вопроса! Спрашивается в чем секрет, секретных переговоров.
Аноним, 08 января 2020 10:59
НВР:
Уже нашлись,там уже идут работы и в Дельфине-1 и в Дельфине-2,это не секретная информация.
Аноним, 08 января 2020 11:16
Где законодательные инициативы НАШИХ дЕПУТАТОВ, где доступная среда. Чем занимается отдел физкульт и спорта в этом вопросе???
Аноним, 08 января 2020 11:29
Потому что муниципальная собственность ПЛАВНО перетекает в частную
Аноним, 08 января 2020 11:41
"Евгений Шестернин: Землю спортивного лагеря «Дельфин» не продавали, она принадлежит Бердску"

Побожись , что не продашь?
+7, 08 января 2020 12:38
Чего ж там тогда постоянные пьянки происходят.....

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