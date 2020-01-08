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Мэр Бердска: Воспитанием детей должны заниматься семья, а не учителя и полиция

10:18 08.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Евгений Шестернин убежден, что воспитание детей — это обязанность, прежде всего, семьи в тесном взаимодействии с учреждениями образования, культуры и спорта.

Мэр Бердска: Воспитанием детей должны заниматься семья, а не учителя и полиция
До начала учебного года формируются общешкольные планы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений на учебный год
Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Мэр Бердска: Воспитанием детей должны заниматься семья, а не учителя и полиция

Мэр Бердска: Воспитанием детей должны заниматься семья, а не учителя и полицияЕвгений Шестернин: Землю спортивного лагеря «Дельфин» не продавали, она принадлежит БердскуЕщё 13 новостей

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы задали Евгению Шестернину больше 100 вопросов. В их числе и вопросы о образовании.

— Еще два вопроса, связанные с деятельностью образовательных организаций, меня удивили. Как узнать мнение участников образовательного процесса, выяснить какие есть проблемы в образовании, воспитании, содержании образования и содержания самих учреждений, где большую часть времени проводят дети и взрослые. Для этого Министерством образования, надзорными органами, самими образовательными учреждениями разрабатываются специальные инструменты: опросники, анкеты, тесты и т.д.. которые не противоречат законам, и помогают создавать, корректировать, менять условия для достойного воспитания и обучения подрастающего поколения.

Мы с вами все являемся участниками этого процесса, поэтому мне не понятна позиция тех, кто, является непосредственным его участником, категоричен в своих суждениях. Другое дело, если образовательная организация нарушила ваши права, при проведении анкетирования, пожалуйста, обращайтесь к директору образовательного учреждения, начальнику управления образования, это их компетенция.

Очень странно размышлять и отвечать на вопрос, почему учителя должны заниматься воспитанием детей, почему сотрудники полиции их не воспитывают. Вопрос воспитания и безопасности наших детей сегодня должен стоять во главе всех планов, задач и обязательств. Я убежден, что эта обязанность, прежде всего, семьи в тесном взаимодействии с учреждениями образования, культуры и спорта. Образовательными организациями ведется работа, по формированию личности, в том числе профилактической направленности в отношении детей и семей.

Эта работа включает вопросы планирования, взаимодействия и контроля. До начала учебного года формируются общешкольные планы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений на учебный год, основой которого является совместная работа с учреждениями профилактики, к которой относятся, в том числе и правоохранительные органы, инспекции по делам несовершеннолетних. Формы сотрудничества ведутся совместным планированием деятельности, участием специалистов профилактики в школьных мероприятиях.

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От редакции

А как удумаете вы?

Аноним, 08 января 2020 10:55
Эта работа включает вопросы планирования, взаимодействия и контроля, Спортивный лагерь «Дельфин» уже несколько лет не получает разрешение от надзорных органов на открытие...
Аноним, 08 января 2020 11:05
Капитализм шагает семимильными шагами по Бердску в целях извлечения ПРИБЫЛИ, работяги с 15 т.р. безнадежно отстают!!!!!
Аноним, 08 января 2020 12:49
Дебилизм скорее.
Забелич, 08 января 2020 12:51
Если "Вопрос воспитания и безопасности наших детей сегодня должен стоять во главе всех планов, задач и обязательств", то введите в школьный курс в старших классах предмет типа "психология детей", "воспитание", "психология в семье" или подобное, физику, химию - преподают, а самое главное, получается, нет. Детей все заводят, а как обращаться с ними не понятно.
Аноним, 08 января 2020 13:13
Чтобы родители занимались воспитанием детей они должны иметь на это время и деньги а не работать по 12-10 часов за еду
Olga, 08 января 2020 13:16
Чтобы родители занимались воспитанием детей они должны иметь на это время и деньги а не работать по 12-10 часов за еду Какие условия жизни народа такой и народ

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