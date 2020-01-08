Мэр Бердска: Воспитанием детей должны заниматься семья, а не учителя и полиция

Евгений Шестернин убежден, что воспитание детей — это обязанность, прежде всего, семьи в тесном взаимодействии с учреждениями образования, культуры и спорта.

До начала учебного года формируются общешкольные планы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений на учебный год

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы задали Евгению Шестернину больше 100 вопросов. В их числе и вопросы о образовании.

— Еще два вопроса, связанные с деятельностью образовательных организаций, меня удивили. Как узнать мнение участников образовательного процесса, выяснить какие есть проблемы в образовании, воспитании, содержании образования и содержания самих учреждений, где большую часть времени проводят дети и взрослые. Для этого Министерством образования, надзорными органами, самими образовательными учреждениями разрабатываются специальные инструменты: опросники, анкеты, тесты и т.д.. которые не противоречат законам, и помогают создавать, корректировать, менять условия для достойного воспитания и обучения подрастающего поколения.

Мы с вами все являемся участниками этого процесса, поэтому мне не понятна позиция тех, кто, является непосредственным его участником, категоричен в своих суждениях. Другое дело, если образовательная организация нарушила ваши права, при проведении анкетирования, пожалуйста, обращайтесь к директору образовательного учреждения, начальнику управления образования, это их компетенция.

Очень странно размышлять и отвечать на вопрос, почему учителя должны заниматься воспитанием детей, почему сотрудники полиции их не воспитывают. Вопрос воспитания и безопасности наших детей сегодня должен стоять во главе всех планов, задач и обязательств. Я убежден, что эта обязанность, прежде всего, семьи в тесном взаимодействии с учреждениями образования, культуры и спорта. Образовательными организациями ведется работа, по формированию личности, в том числе профилактической направленности в отношении детей и семей.

Эта работа включает вопросы планирования, взаимодействия и контроля. До начала учебного года формируются общешкольные планы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений на учебный год, основой которого является совместная работа с учреждениями профилактики, к которой относятся, в том числе и правоохранительные органы, инспекции по делам несовершеннолетних. Формы сотрудничества ведутся совместным планированием деятельности, участием специалистов профилактики в школьных мероприятиях.