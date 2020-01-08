Христос родился: При аншлаге прошел рождественский концерт в Бердске

7 января при входе в зал Дворца культуры «Родина» чувствовалась атмосфера праздника. В фойе нарядные ребятишки поздравляли входящих с Рождеством Христовым.
Зал на 600 мест не смог вместить всех желающих. Те, кому не хватило места, стоят у стен.
Отец Владимир (Бирюков) поздравил с великим праздником горожан. Батюшка порадовался, что концерт собирает все больше и больше горожан.
В честь светлого праздника Рождества Христова пели и танцевали самодеятельные артисты и воспитанники православной гимназии. Каждое выступление зрители сопровождали бурными аплодисментами.
Дети показали небольшой исторический спектакль о рождении Иисуса Христа с участием пастухов и волхвов.
Многодетная мама Наталья пришла на концерт с тремя детьми. Рождество для нее — самый прекрасный праздник.
— Рождество Христов, больше чем Новый год. В этот особый праздник ходим в храм, вспоминаем традиции этого праздника и затем отмечаем за праздничным столом. Концерт замечательный, особенно порадовали детки, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» горожанка.
На протяжении тысячелетий — Рождество символизирует начало новой жизни и пробуждает самые лучшие человеческие чувства – сострадание и милосердие, веру и надежду, любовь. Во Дворце культуры «Родина» в этот день царила атмосфера радости, добра и все желали друг другу счастья, здоровья и благополучия.
Автор видео Елена Белоусова
Автор видео Елена Белоусова
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