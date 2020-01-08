Христос родился: При аншлаге прошел рождественский концерт в Бердске

Зал на 600 мест не смог вместить всех желающих. Те, кому не хватило места, стоят у стен. Для православных христиан Рождество Христово, больше чем Новый год.

Зал в более 600 мест не смог вместить всех желающих

7 января при входе в зал Дворца культуры «Родина» чувствовалась атмосфера праздника. В фойе нарядные ребятишки поздравляли входящих с Рождеством Христовым.

Зал на 600 мест не смог вместить всех желающих. Те, кому не хватило места, стоят у стен.

Отец Владимир (Бирюков) поздравил с великим праздником горожан. Батюшка порадовался, что концерт собирает все больше и больше горожан.



— Мы вспоминаем и радуемся тому, что Христос родился. Ради нас, ради нашего спасения Бог стал человеком для того, чтобы перенести наши тяготы земной жизни. Дать нам образ, как нам жить здесь на земле, чтобы пройти путь земной жизни и войти в вечную, блаженную, радостную жизнь, — сказал со сцены иеромонах.В честь светлого праздника Рождества Христова пели и танцевали самодеятельные артисты и воспитанники православной гимназии. Каждое выступление зрители сопровождали бурными аплодисментами.Дети показали небольшой исторический спектакль о рождении Иисуса Христа с участием пастухов и волхвов.Многодетная мама Наталья пришла на концерт с тремя детьми. Рождество для нее — самый прекрасный праздник.— Рождество Христов, больше чем Новый год. В этот особый праздник ходим в храм, вспоминаем традиции этого праздника и затем отмечаем за праздничным столом. Концерт замечательный, особенно порадовали детки, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» горожанка.На протяжении тысячелетий — Рождество символизирует начало новой жизни и пробуждает самые лучшие человеческие чувства – сострадание и милосердие, веру и надежду, любовь. Во Дворце культуры «Родина» в этот день царила атмосфера радости, добра и все желали друг другу счастья, здоровья и благополучия.

Автор видео Елена Белоусова



Автор видео Елена Белоусова

