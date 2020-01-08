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Обварил лицо кипятком 9-летнему мальчику Дед Мороз в Севастополе

09:22 08.01.2020 Фото: www.pexels.com
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Во время одного из представлений артист поставил на голову ребенку стакан с кипятком, который опрокинулся ему на лицо.

Обварил лицо кипятком 9 летнему мальчику Дед Мороз в Севастополе
В Севастополе Дед Мороз во время фокуса пролил на ребенка кипяток

В Севастополе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку после того, как приглашенный на праздник в дом Дед Мороз пролил на лицо ребенка стакан с кипятком во время фокуса. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что в Севастополе семья на Новый год заказала для девятилетнего ребенка Деда Мороза. Во время одного из представлений артист поставил на голову ребенку стакан с кипятком, который опрокинулся ему на лицо. По информации издания, ребенка доставили в травматологическое отделение одной из городских больниц.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят поверку. Устанавливается степень причинения ребенку телесных повреждений», — рассказал собеседник агентства, подтвердив информацию о случившемся.

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От редакции

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Аноним, 08 января 2020 12:27
Пригласить бога смерти к себе домой? Праздновать день бога смерти славян и просить у бога смерти подарки? Вы в своём уме?

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