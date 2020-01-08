За раздавленного комодом 2-летнего сына родители получили $46 млн от IKEA

По словам его родителей, Юзефу Дудеку было 2 года, когда на него упал комод Ikea и стал причиной его смерти. Джолин и Крейг Дудек подали в суд на Ikea и выиграли $ 46 миллионов в январе 2020 года.

ДЖОЛИН И КРЕЙГ ДУДЕК

Родители 2-летнего мальчика, который был убит, когда три года назад раздавил его комод Ikea, получили от шведского мебельного магазина 46 миллионов долларов, сообщили адвокаты в понедельник.

Адвокаты Фельдмана Шепарда Уолгелернтера Таннера Вайнштока Додига считают, что объявленное ими урегулирование является крупнейшим в истории США исцелением в случае неправомерной смерти ребенка. Урегулирование происходит из судебного процесса 2018 года от жителей Калифорнии Джолин и Крэйга Дудека, родителей Джозефа Дудека. Согласно судебным документам, Юзеф умер после того, как на него упал комод, сломал ему шею и заставил его задохнуться.

Поселение Дудек возникло через несколько месяцев после того, как родители, ставшие активистами, упрекнули Ikea за то, что он не сделал достаточно, чтобы защитить детей от мебели.

«Мы будем продолжать добиваться справедливости в отношении семей, которые мы представляем, которые стали жертвами опасно нестабильных комодов, и оказывать более широкую поддержку усилиям родителей, адвокатов потребителей, правительственных учреждений и законодателей по повышению безопасности проектирования мебели, используемой детьми и для детей». «Алан Фельдман из юридической фирмы сказал в своем заявлении.

Сторонники защиты прав потребителей заявили, что в последние годы комоды Ikea, в частности линия MALM, стали причиной 10 смертей.

«Хотя ни одно поселение не может изменить трагические события, которые привели нас сюда, ради семьи и всех вовлеченных в нее людей, мы благодарны за то, что это судебное разбирательство достигло своего разрешения», — говорится в заявлении Икеа. «Мы по-прежнему готовы активно и совместно работать над решением этой очень важной проблемы безопасности дома. Опять же, мы выражаем наши глубочайшие соболезнования».

В 2016 году Ikea предложила полный возврат средств или бесплатные наборы для ремонта анкеров для всех 17,3 миллионов сундуков, комодов или бюро, проданных в США с 1985 года. Самый большой отзыв в истории компании последовал за кампанией общественной информации Ikea и Комиссии по безопасности потребительских товаров, призывающей потребителей на якорь Ikea комоды к стене.

Как часть поселения Дудек, Икеа встретится с группой защиты, которая продвигает механизмы стабилизации для комодов. Dudeks заявили, что они пожертвуют 1 миллион долларов США для организации защиты прав потребителей Kids in Danger, Consumer Reports и Consumer Federation of America.

В понедельник дудеки призвали всех, у кого есть отозванный комод Ikea, вернуть его, добавив, что они «рассказывают нашу историю, потому что мы не хотим, чтобы это случилось с другой семьей».

«Мы никогда не думали, что двухлетний ребенок может заставить комод высотой всего 30 дюймов опрокинуться и задушить его», — говорится в совместном заявлении родителей . «Только позже мы узнали, что этот комод нестабилен по конструкции и не соответствует стандартам безопасности, и что это случилось с другими маленькими мальчиками».

Урегулирование Dudek отличается от сделки на 50 миллионов долларов, объявленной юридической фирмой для родителей детей, погибших в результате несчастных случаев в штате Пенсильвания, Миннесота и Вашингтон. В этих случаях каждая из жертв была 2-летним мальчиком. Ikea пожертвовала 150 000 долларов США в детские больницы, в том числе в рамках урегулирования в 50 миллионов долларов.

Смерть от опрокидывания мебели случается чаще, чем можно подумать. Согласно комиссии по безопасности продукта, каждые 24 минуты человек получает травму или погибает, когда предмет мебели, прибор или телевизор опрокидывается. По словам представителей группы, в процессе изготовления мебели ребенок умирает примерно каждые две недели.

Источник: https://www.cbsnews.com