Блогер из Чечни разбросал 200 тысяч рублей в толпу в Волгограде. Народ давился за копеечкой

Отец блогера заявил, что это был подарок молодого человека поклонникам на Новый год.

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Нарушения общественного порядка во время акции блогера в Волгограде, который кидал деньги в толпу, не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.



Ранее блогер, который называет себя в сети Альфредо Аудиторе, разместил пост на своей странице в Instagram о том, что в понедельник он собирается раскидать 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда. По информации местного издания v1.ru, к ТЦ пришли много людей, а когда мужчина начал бросать деньги в толпу, случилась давка.В полиции РИА Новости сообщили, что нарушения общественного порядка не было.«Никаких заявлений в полицию не поступало. Нарушений общественного порядка тоже (не было. — Прим. ред.)», — сообщили в ведомстве.Собеседник агентства отметила, что оснований для проверки нет.

Заместитель представителя главы Чеченской республики в Волгоградской области Тамерлан Носаев похвалил поступок сына — блогера, который бросал в толпу деньги. Он заявил, что это был подарок молодого человека поклонникам на Новый год.

По словам Носаева, он не видит в поступке сына ничего плохого, иначе бы отговорил его это делать.

— Приехал на Новый год сюда к родителям и заодно встретиться со своими подписчиками… Фирма выделила деньги на то, что они являются их подписчиками, чтобы они смогли себе купить что-то на Новый год, — пояснил Носаев.