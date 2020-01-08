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Блогер из Чечни разбросал 200 тысяч рублей в толпу в Волгограде. Народ давился за копеечкой

09:42 08.01.2020 Фото: Стоп-кадр
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Отец блогера заявил, что это был подарок молодого человека поклонникам на Новый год.

видео newsHShD
Нарушения общественного порядка во время акции блогера в Волгограде, который кидал деньги в толпу, не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее блогер, который называет себя в сети Альфредо Аудиторе, разместил пост на своей странице в Instagram о том, что в понедельник он собирается раскидать 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда. По информации местного издания v1.ru, к ТЦ пришли много людей, а когда мужчина начал бросать деньги в толпу, случилась давка.
В полиции РИА Новости сообщили, что нарушения общественного порядка не было.
«Никаких заявлений в полицию не поступало. Нарушений общественного порядка тоже (не было. — Прим. ред.)», — сообщили в ведомстве.
Собеседник агентства отметила, что оснований для проверки нет.

Заместитель представителя главы Чеченской республики в Волгоградской области Тамерлан Носаев похвалил поступок сына — блогера, который бросал в толпу деньги. Он заявил, что это был подарок молодого человека поклонникам на Новый год.

По словам Носаева, он не видит в поступке сына ничего плохого, иначе бы отговорил его это делать.

— Приехал на Новый год сюда к родителям и заодно встретиться со своими подписчиками… Фирма выделила деньги на то, что они являются их подписчиками, чтобы они смогли себе купить что-то на Новый год, — пояснил Носаев.

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От редакции

Вы бы пошли в толпу?

Аноним, 08 января 2020 12:22
"Заместитель представителя главы Чеченской республики в Волгоградской области Тамерлан Носаев похвалил поступок сына — блогера, который бросал в толпу деньги."

Разве это не унижение чести и достоинства человека? Теперь давайте представим, что место действие происшествия, это родина блогера - Чечня! Очень сильно сомневаюсь, что этот же поступок, повторенный "русским Иваном" в Чечне, не закончился бы для него очень печально...
Аноним, 08 января 2020 12:43
НВР:
НЕТ!

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