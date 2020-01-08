Блогер из Чечни разбросал 200 тысяч рублей в толпу в Волгограде. Народ давился за копеечкой

видео newsHShD
Нарушения общественного порядка во время акции блогера в Волгограде, который кидал деньги в толпу, не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В полиции РИА Новости сообщили, что нарушения общественного порядка не было.
«Никаких заявлений в полицию не поступало. Нарушений общественного порядка тоже (не было. — Прим. ред.)», — сообщили в ведомстве.
Собеседник агентства отметила, что оснований для проверки нет.
Заместитель представителя главы Чеченской республики в Волгоградской области Тамерлан Носаев похвалил поступок сына — блогера, который бросал в толпу деньги. Он заявил, что это был подарок молодого человека поклонникам на Новый год.
По словам Носаева, он не видит в поступке сына ничего плохого, иначе бы отговорил его это делать.
— Приехал на Новый год сюда к родителям и заодно встретиться со своими подписчиками… Фирма выделила деньги на то, что они являются их подписчиками, чтобы они смогли себе купить что-то на Новый год, — пояснил Носаев.
Разве это не унижение чести и достоинства человека? Теперь давайте представим, что место действие происшествия, это родина блогера - Чечня! Очень сильно сомневаюсь, что этот же поступок, повторенный "русским Иваном" в Чечне, не закончился бы для него очень печально...
НЕТ!