Хитрец-зятёк украл у линевской тещи 320 тысяч рублей

4 января злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяйки, тайно проник в ее квартиру с помощью имеющегося у него ключа и забрал чужие деньги.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления

6 января в полицию поступило заявление от 63-летний жительницы р.п. Линево о том, что из ее квартиры, расположенной в доме на бульваре Ветеранов Войны, неизвестный похитил более 320 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по НСО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 45-летний ранее судимый за кражу зять потерпевшей, проживающий в этом же поселке. 4 января злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяйки, тайно проник в ее квартиру с помощью имеющегося у него ключа и забрал чужие деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенное частично изъято. Проводится расследование.