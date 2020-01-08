Семь человек сгорели в бытовке при пожаре в тепличном комплексе в Москве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области по факту смерти восьми человек в результате пожара на территории тепличного комплекса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает СК РФ.

По данным следствия, 7 января 2020 года на территории частного тепличного комплекса в деревни Малышево городского округа Раменское произошло возгорание временных самовольно построенных бытовок. В ходе тушения пожара обнаружены тела восьми неустановленных человек, еще один госпитализирован в городскую больницу.

По предварительным данным, причиной пожара явилось неисправность электропроводки.

В настоящее производен осмотр с участием следователей-криминалистов. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Приняты меры к установлению личности погибших. Устанавливается собственник территории. Расследование уголовного дела продолжается.