Бил по лицу и голове посетитель заведующего травматологией в Ржеве

В ночное время мужчина зашел в кабинет дежурного врача и несколько раз ударил медицинского работника по лицу и голове.

Как сообщает СМИ, в ночное время мужчина зашел в кабинет дежурного врача и несколько раз ударил медицинского работника по лицу и голове

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в ночь на 2 января 2020 года в травматологическом отделении ЦРБ города Ржева Тверской области было совершено нападение на заведующего. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, сообщает СК РФ по НСО.

Как сообщает СМИ, в ночное время мужчина зашел в кабинет дежурного врача и несколько раз ударил медицинского работника по лицу и голове.

С целью установления всех обстоятельств, изложенных в публикации средства массовой информации, проводятся процессуальные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.