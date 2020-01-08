Гороскоп с 6 по 12 января по знакам Зодиака для жителей Бердска

Козероги будут в наилучшей форме. Всё у вас будет получаться, все будут с вами милы. Вы легко получите желаемое (в разумных, конечно, пределах).

Общий гороскоп на неделю 6 — 12 января 2020 года

Общий гороскоп на неделю 6 — 12 января 2020 года

Овен (21.03 — 20.04)

Расположение планет в начале этой недели может принести Овнам сильные переживания. С другой стороны, этот этап в жизни может оказаться переходным: вы перестанете быть удовлетворены своим текущим положением и захотите перейти на новый уровень. Неделя принесёт много рутинной работы в профессиональной сфере, вероятны некоторые изменения в делах. Ваш супруг или избранник будет погружён в свои планы, нуждаясь в ваших советах. Постарайтесь ему помочь.

Телец (21.04 — 21.05)

Тельцы будут много общаться с друзьями, только постарайтесь быть тактичными и корректными даже во время споров. И сумеете избежать неприятностей, укрепить партнёрские отношения и успешно разобраться в личных взаимоотношениях. Но есть скрытая опасность в том, что вы переоцените свои силы и возьмётесь за такое большое количество разных дел, что чуть позже рискуете кого-то подвести, вступить в конфликты, понизить привычно высокое качество работы.

Близнецы (22.05 — 21.06)

В начале недели некоторым из Близнецов нужно стать дипломатом по отношению к окружающим. Не стоит врываться в их внутренний мир без приглашения. Сложности могут сейчас возникнуть и в творческих коллективах, в которых Близнецы принимают участие: ваше индивидуальное творчество и взгляды могут в корне отличаться от мыслей и общих направлений группы. В субботу вы сможете договориться по поводу учёбы ребёнка или собственного образования.

Рак (22.06 — 23.07)

На этой неделе заканчивается период трудностей и стрессов, уже к её середине должно наступить заметное потепление в отношениях Раков с Фортуной. В середине недели некоторых из Раков будут то переоценивать, то недооценивать, в результате может появиться масса работы и испортиться настроение. Вечер этой субботы можно провести с друзьями или устроить для себя мозговой штурм – в результате вы найдёте много разных и даже необычных идей.

Лев (24.07 — 23.08)

Львы, связанные с зарубежьем, могут принести недостающие возможности и суметь расширить свой мир до интернациональных масштабов. В работе какие-то амбициозные проекты потребуют от вас повышенной активности, большого количества совершенно новых контактов, а иногда и резких перемен в сфере деятельности. Неожиданное известие может заставить некоторых Львов пересмотреть планы на перспективу. Небольшие денежные поступления вероятны в пятницу.

Дева (24.08 — 23.09)

Девам предстоит не лучшая неделя. Не держите в себе весь накопленный негатив, иначе уже через несколько дней вы, скорее всего, не только почувствуете, что настроение упало ниже нулевой отметки, но и станете гораздо хуже выглядеть. Не стесняйтесь того, что вам тоже бывает плохо, выговаривайтесь! Близкий человек обязательно вас поймёт — да ещё и дельным советом наверняка поможет. А совместные действия положительно скажутся на состоянии ваших дел.

Весы (24.09 — 23.10)

Во второй половине недели активность некоторых из Весов в основном придётся на личные взаимоотношения. Это время будет благоприятно для их развития, конструктивного диалога с партнёром по любовным вопросам. Происходящие события не будут напрямую затрагивать личную жизнь Весов, поэтому для вас важно просто поддержать отношения на прежнем уровне. Тогда вам удастся добиться своего. Могут приехать дальние родственники, но это не принесёт радости.

Скорпион (24.10 — 22.11)

В начале этой неделе у Скорпионов появится много возможностей, но увеличится и количество обязанностей: особенно это касается работы. Можете спокойно испустить вздох облегчения, собрать остатки сил и заняться итоговыми результатами, подводящими к завершению дел. Этот период заставит вас осознать потребность в надёжных партнёрах. В пятницу для Скорпиона смерти подобно увлекаться азартными играми и тем более впутываться в авантюрные истории.

Стрелец (23.11 — 21.12)

В середине недели Стрельцам придётся ужать карман из-за проблем у кого-то из близких, но, в целом, вы будете жить своими интересами, все остальные – своими. Деловые люди могут столкнуться с неожиданными изменениями в общественно-политической жизни, что неблагоприятно скажется на развитии начатого проекта. Наденьте на себя маску удачливого и талантливого человека. Планеты будут благоприятствовать вашему знаку непосредственно в вопросах здоровья.

Козерог (22.12 — 20.01)

Козероги будут в наилучшей форме. Всё у вас будет получаться, все будут с вами милы. Вы легко получите желаемое (в разумных, конечно, пределах). В это время недели Козерогам не стоит рассчитывать только на собственные силы, так как коллеги, друзья или родственники более чем рады предложить вам руку помощи. Напряжённая работа уже может приносить результаты, но не стоит успокаиваться. С середины же недели вероятны незначительные недоразумения.

Водолей (21.01 — 19.02)

Неделя разногласий и недоразумений. Водолеи могут столкнуться с проблемой взаимоотношений с партнёрами и родственниками, которые будут недовольны их неразборчивостью в связях, альтруизмом. Этот вторник прекрасно подойдёт некоторым из Водолеев для проведения важных переговоров. Вы будете в меру красноречивы и при этом необыкновенно убедительны. В выходные же вы можете бурно конфликтовать с окружающим миром, высказывая всё, что о нём думаете.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Аккуратность и трудолюбие в работе будут вознаграждены. Возможна очень приличная прибыль. Удача ждёт Рыб вдали от родного очага. Личная жизнь будет бить ключом. Дома — любовь и комфорт. Вежливость, оптимизм и основательность в делах должны принести Рыбам позитивные результаты. Материальные вопросы также будут вас волновать в связи с собственной жизнью, поскольку у вас не исключён временный переезд, ремонт, командировка или приезд родственников.