Неблагодарные: не умеют ценить бесплатную работу мэрии горожане по мнению чиновницы Дары Разживиной из Новосибирска

Скриншот комментария со страницы Разживиной опубликован в группе Facebook «Новосибирск против». По ее словам мэрия многое делает безвозмездно, в том числе чистят дороги и украшают скверы.

Снег чистят вручную и машинами

В группе «Новосибирск против» социальной сети Facebook опубликован скриншот комментария заместителя начальника департамента культуры мэрии Новосибирска Дары Разживиной. Его опубликовала активистка Дарья Макарова. Хотя на самой странице Дары Олеговны нет этого комментария (возможно, он был там ранее).

На какой именно вопрос отвечает чиновница и от кого, нет информации. На скриншоте видно, что Говорит о том, что жители города не ценят то, что делает для них мэрия, в том числе безвозмездно.

«Мэрия делает для горожан много и совершенно бесплатно. Просто все бесплатное воспринимается нами, горожанами, как данность. В частности дороги от снега очищены, тротуары чистят… Центральные скверы украшены, основные парки в районах тоже», — звучит комментарий на картинке скриншота.