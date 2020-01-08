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Неблагодарные: не умеют ценить бесплатную работу мэрии горожане по мнению чиновницы Дары Разживиной из Новосибирска

11:49 08.01.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Скриншот комментария со страницы Разживиной опубликован в группе Facebook «Новосибирск против». По ее словам мэрия многое делает безвозмездно, в том числе чистят дороги и украшают скверы.

Неблагодарные: не умеют ценить бесплатную работу мэрии горожане по мнению чиновницы Дары Разживиной из Новосибирска
Снег чистят вручную и машинами

В группе «Новосибирск против» социальной сети Facebook опубликован скриншот комментария заместителя начальника департамента культуры мэрии Новосибирска Дары Разживиной. Его опубликовала активистка Дарья Макарова. Хотя на самой странице Дары Олеговны нет этого комментария (возможно, он был там ранее).

На какой именно вопрос отвечает чиновница и от кого, нет информации. На скриншоте видно, что Говорит о том, что жители города не ценят то, что делает для них мэрия, в том числе безвозмездно.

«Мэрия делает для горожан много и совершенно бесплатно. Просто все бесплатное воспринимается нами, горожанами, как данность. В частности дороги от снега очищены, тротуары чистят… Центральные скверы украшены, основные парки в районах тоже», — звучит комментарий на картинке скриншота.

Неблагодарные: не умеют ценить бесплатную работу мэрии горожане по мнению чиновницы Дары Разживиной из Новосибирска
Неблагодарные: не умеют ценить бесплатную работу мэрии горожане по мнению чиновницы Дары Разживиной из Новосибирска
Неблагодарные: не умеют ценить бесплатную работу мэрии горожане по мнению чиновницы Дары Разживиной из Новосибирска
Неблагодарные: не умеют ценить бесплатную работу мэрии горожане по мнению чиновницы Дары Разживиной из Новосибирска
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От редакции

Хороший ответ чиновницы?

бюджетник, 08 января 2020 12:13
А разве это за бесплатно ?? Очень даже за деньги. За наши с вами деньги. НДФЛ плюс земельный налог. Так что не надо ля-ля, Дара Разживина!
Аноним, 08 января 2020 12:35
НВР:
Положение о благоустройстве почитайте!
Аноним, 08 января 2020 13:07
Что значит бесплатно??? Народ платит налоги И в 2019 году тратуары даже в центре города толком не убирались

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