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Видео горящего центрального рынка Искитима прислали очевидцы

11:56 08.01.2020
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В тушении пожара задействованы все пожарные части Искитима и Искитимского района и едут пожарные из Бердска.

Видео горящего центрального рынка Искитима прислали очевидцы
В Искитиме горит базар

В Искитиме полыхает в огне здание базара в центре города сегодня, 8 января. Все помещения охвачены огнем. На месте работают 8 машин. В Единой диспетчерской службе Искитима сайту «Весь Искитим» сообщили, что задействованы все местные части и выехали на подмогу пожарные Бердска. Огнем охвачено сейчас уже 4600 кв. метров, сообщили в ЕДДС. Люди эвакуированы. О пострадавших информации нет.

На месте работает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск». Подробности в ближайшее время.

Автор видео — читатель сайта «Весь Искитим».

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Михаил, 08 января 2020 13:21
Сочувствую! Там много торговых точке было, представляю какого сейчас их владельцам, да и работникам тоже, многие потеряли единственный доход.
Эх, 08 января 2020 13:40
Полчаса назад по трассе промчались три "пожарки" из Академа.

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