Видео горящего центрального рынка Искитима прислали очевидцы

В тушении пожара задействованы все пожарные части Искитима и Искитимского района и едут пожарные из Бердска.

В Искитиме горит базар

В Искитиме полыхает в огне здание базара в центре города сегодня, 8 января. Все помещения охвачены огнем. На месте работают 8 машин. В Единой диспетчерской службе Искитима сайту «Весь Искитим» сообщили, что задействованы все местные части и выехали на подмогу пожарные Бердска. Огнем охвачено сейчас уже 4600 кв. метров, сообщили в ЕДДС. Люди эвакуированы. О пострадавших информации нет.

На месте работает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск». Подробности в ближайшее время.

Автор видео — читатель сайта «Весь Искитим».