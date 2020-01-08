Полыхает рынок в центре Искитима

Очевидцы присылают в «Свидетель» фото и видео и констатируют, что торговый комплекс «Центральный», расположенный рядом с отделом полиции Искитима, уже практически догорает.
Очевидцы присылают в «Свидетель» фото и видео и констатируют, что торговый комплекс «Центральный», расположенный рядом с отделом полиции Искитима, уже практически догорает.
— Пожарные стоят в сторонке и вынужденно наблюдают за процессом горения, — сообщает читатель «Свидетеля» Александр Созинов, находящийся рядом с горящим объектом и с грустью говорит, что продуктовому рынку в центре Искитима, похоже, пришёл конец.
Дым от пожара виден далеко от источника горения. Сообщений о пострадавших и погибших с места происшествия не поступает. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по НСО, эвакуировано 30 человек, их состояние удовлетворительное. Предварительная площадь пожара – 3000 кв.м. К реагированию привлекались 34 человека и 10 единиц техники. Информация уточняется.