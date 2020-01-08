Перевозчик мусора в Бердске не станет вывозить новогодние ёлки
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Перевозчик мусора в Бердске не станет вывозить новогодние ёлки

12:29:281/8/2020
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Они не являются твёрдыми коммунальными отходами.

Ещё Жанна Владимировна напомнила, что региональный оператор чётко определил, какой мусор не является твёрдыми бытовыми отходами. К ним не относятся строительные отходы и новогодние ёлки. Это означает, что перевозчик ТКО не будет вывозить с контейнерных площадок выброшенные деревья. Это обязаны сделать управляющие компании.

Другое новшество связано с новым номером телефона «Экосервиса».

Теперь вместо номеров 2-95-51 и 3-88-66 действует 5-60-02. Сотовая линия связи осталась прежней: 8-913-703- 75-79. Кроме неё позвонить можно по телефону: 8-913-006-70-79.

Адрес компании прежний: улица Ленина, дом 17-а. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Сайт компании.

Абонентская служба ООО «Экология — Новосибирск» (регионального оператора по вывозу и утилизации ТКО): 8 (383) 304-90-58.

Источник: svidetel24.info

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Комментарий
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    Аноним, 8 января 2020 9:38:11
    А ведь когда тарифы задирали до потолка, то обещали мусорки лично языком вылизывать, а теперь они видите ли ничего не должны.
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