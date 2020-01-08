Перевозчик мусора в Бердске не станет вывозить новогодние ёлки

Они не являются твёрдыми коммунальными отходами.
Они не являются твёрдыми коммунальными отходами.
Ещё Жанна Владимировна напомнила, что региональный оператор чётко определил, какой мусор не является твёрдыми бытовыми отходами. К ним не относятся строительные отходы и новогодние ёлки. Это означает, что перевозчик ТКО не будет вывозить с контейнерных площадок выброшенные деревья. Это обязаны сделать управляющие компании.
Другое новшество связано с новым номером телефона «Экосервиса».
Теперь вместо номеров 2-95-51 и 3-88-66 действует 5-60-02. Сотовая линия связи осталась прежней: 8-913-703- 75-79. Кроме неё позвонить можно по телефону: 8-913-006-70-79.
Адрес компании прежний: улица Ленина, дом 17-а. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Сайт компании.
Абонентская служба ООО «Экология — Новосибирск» (регионального оператора по вывозу и утилизации ТКО): 8 (383) 304-90-58.