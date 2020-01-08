«Хонда» и «Тойота» не разъехались без столкновения из-за колеи на Пионерской в Бердске
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«Хонда» и «Тойота» не разъехались без столкновения из-за колеи на Пионерской в Бердске

12:42:321/8/2020
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Оба автомобиля серьёзно повреждены.

О том, как произошло сегодняшнее ДТП без пострадавших на улице Пионерская, сайту «Свидетель» обрисовали аварийный комиссар Евгений Ненашев и водительница «Хонды».

— «Хонда» выехала на «встречку» и врезалась в «Тойоту», — констатировал аварком.

Виновница произошедшего уточнила, что её автомобиль выкинуло из колеи.

— Я ехала по Пионерской в сторону «Комбата» со скоростью не более 40 километров и меня выбросило из колеи, в результате чего я врезалась во встречный автомобиль.

Водительский стаж девушки из «Хонды», по её признанию, чуть больше одного года, тем не менее, она считает, что в большей степени виновата в ДТП именно колея.

— Если бы не колея, мою машину точно не выбросило бы на «встречку», потому что ехала я спокойно. Со стороны «Хороса» такой колеи нет, а здесь в сторону «Комбата» она, как видите, начинается.

Мнение виновницы ДТП насчёт повышенной колейности на месте происшествия поддержал и аварийный комиссар Евгений Ненашев. По его наблюдениям, аналогичная ситуация имеет место быть на бердских улицах Красноармейская, Комсомольская, Суворова и некоторых других. По мнению аваркома, очищая снег с дорог города, коммунальщики не везде тщательно срезают образовавшуюся на проезжей части наледь.

Источник: svidetel24.info

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Комментарий
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    Аноним, 8 января 2020 11:03:39
    А может виновата прокладка между сидением и рулём, зачем только этим прокладкам права выдают?
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