«Хонда» и «Тойота» не разъехались без столкновения из-за колеи на Пионерской в Бердске

Оба автомобиля серьёзно повреждены.
Оба автомобиля серьёзно повреждены.
О том, как произошло сегодняшнее ДТП без пострадавших на улице Пионерская, сайту «Свидетель» обрисовали аварийный комиссар Евгений Ненашев и водительница «Хонды».
— «Хонда» выехала на «встречку» и врезалась в «Тойоту», — констатировал аварком.
Виновница произошедшего уточнила, что её автомобиль выкинуло из колеи.
— Я ехала по Пионерской в сторону «Комбата» со скоростью не более 40 километров и меня выбросило из колеи, в результате чего я врезалась во встречный автомобиль.
Водительский стаж девушки из «Хонды», по её признанию, чуть больше одного года, тем не менее, она считает, что в большей степени виновата в ДТП именно колея.
— Если бы не колея, мою машину точно не выбросило бы на «встречку», потому что ехала я спокойно. Со стороны «Хороса» такой колеи нет, а здесь в сторону «Комбата» она, как видите, начинается.
Мнение виновницы ДТП насчёт повышенной колейности на месте происшествия поддержал и аварийный комиссар Евгений Ненашев. По его наблюдениям, аналогичная ситуация имеет место быть на бердских улицах Красноармейская, Комсомольская, Суворова и некоторых других. По мнению аваркома, очищая снег с дорог города, коммунальщики не везде тщательно срезают образовавшуюся на проезжей части наледь.