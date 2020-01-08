Две «Короллы» столкнулись на перекрёстке в Бердске

Водительница Toyota Corolla не пропустила автомобиль Toyota Corolla Ceres.
Водительница Toyota Corolla не пропустила автомобиль Toyota Corolla Ceres.
Иномарки столкнулись сегодня, 8 января, днём на аварийно-опасном пересечении улиц Красная Сибирь и Боровая. Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, автоледи на Toyota Corolla, въезжая на перекрёсток со второстепенной Боровой, не пропустила двигавшийся по главной дороге, которой здесь является улица Красная Сибирь, мужчину на Toyota Corolla Ceres.
Напомним, что эта авария — уже вторая за сегодня в Бердске. Утром на улице Пионерская автомобиль «Хонда» выбросило из колеи на встречный автомобиль «Тойота». Как и сегодняшнее ДТП на Пионерской, авария на пересечении улиц Красная Сибирь и Боровая обошлась без пострадавших.