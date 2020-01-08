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Из 177 погибших в авиакрушении Boeing-737 в Тегеране 11 были из Украины

15:54 08.01.2020 Фото: EPA/Vostock-photo
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Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился через две минуты после взлёта. Предварительная причина крушения – техническая неисправность, у лайнера загорелся один из двигателей.

Из 177 погибших в авиакрушении Boeing 737 в Тегеране 11 были из Украины
Самолет Boeing-737, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду

Россиян среди пассажиров разбившегося в Иране лайнера авиакомпании «Международные авиалинии Украины» не было, заявили в посольстве РФ в Тегеране в среду, пишет Интерфакс.

«По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера «Боинг-737″ авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии», — говорится в сообщении посольства в твиттере.

Самолет Boeing-737, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны рассказали, что на борту упавшего самолета находились 177 человек. По его данным, среди них были 11 украинцев.
Самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился через две минуты после взлёта неподалёку от тегеранского аэропорта. Предварительная причина крушения – техническая неисправность, у лайнера загорелся один из двигателей.

Из 177 погибших в авиакрушении Boeing 737 в Тегеране 11 были из Украины

Место крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране
Автор: ©twitter.com/khaberni

Из 177 погибших в авиакрушении Boeing 737 в Тегеране 11 были из Украины

Место крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране
Автор: ©twitter.com/khaberni

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