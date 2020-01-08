Выпала с балкона 9 этажа бабушка 72 лет в Рождественский день в Искитиме

Пожилая женщина упала на детскую площадку. На место выехали сотрудники следственного комитета. Тело накрыли тканью. Причины падения пока не известны.

В Искитиме выпал человек из окна

С балкона 9 этажа дома №33 Индустриального микрорайона Искитима выпала женщина 72 лет. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области. Напомним вчера, 7 января, в редакцию сообщили читатели, что в Рождество на детскую площадку в Искитиме выпал человек.

— В полицию поступила информация о том, что выпал человек из окна. На место выехала оперативно-следственная группа, которая установила, что это женщина 1948 года рождения. Материалы переданы в следственный комитет, — уточнила оперативный дежурный 8 января.

Дежурные отметили, что остальную информацию нужно утонять в СК. Специалисты следственного комитета пока не смогли рассказать подробности происшествия.

Напомним, что правоохранители работали на 9 этаже в квартире, видны вспышки фотоаппарата. Жители микрорайона увидели, что лежит человек, его тело накрыли. Работают полицейские. В Единой диспетчерской службе не было данных об этом инциденте.