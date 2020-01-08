Срочный сбор: в Бердске пропала 11-летняя девочка

Поисковики отряда «Лиза Алерт Новосибирск» объявили срочный сбор участников сообщества для розыска пропавшего ребёнка.
Поисковики отряда «Лиза Алерт Новосибирск» объявили срочный сбор участников сообщества для розыска пропавшего ребёнка.
Приметы пропавшего ребёнка: рост 155 см, худощавого телосложения,волосы тёмно-русые длинные, глаза тёмно-зелёные. Арина была одета в тёмно-жёлтый пуховик с капюшоном без меховой опушки до колен, чёрные джинсы, чёрные зимние ботинки, серые варежки. С собой у девочки был рюкзак.
Волонтёры «Лизы Алерт» призывают очевидцев и знающих о местонахождении пропавшей Арины Шупило позвонить поисковикам по бесплатному федеральному номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
В связи с пропажей 11-летней девочки в «Лиза Алерт» на 17.30 объявлен общий сбор.
Место сбора: г. Бердск, ул. Ясная Поляна, 16, парковка перед ТЦ. Время сбора: с 17.30 и далее по готовности.