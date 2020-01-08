В Бердске оперативно нашлась пропавшая 11-летняя девочка
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В Бердске оперативно нашлась пропавшая 11-летняя девочка

6:06:391/8/2020
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Поисковики отряда «Лиза Алерт Новосибирск» объявили срочный сбор участников сообщества для розыска пропавшего ребёнка, но уже через несколько минут появилась информация о том, что девочка нашлась.

Приметы пропавшего ребёнка: рост 155 см, худощавого телосложения,волосы тёмно-русые длинные, глаза тёмно-зелёные. Арина была одета в тёмно-жёлтый пуховик с капюшоном без меховой опушки до колен, чёрные джинсы, чёрные зимние ботинки, серые варежки. С собой у девочки был рюкзак.

Волонтёры «Лизы Алерт» призывают очевидцев и знающих о местонахождении пропавшей Арины Шупило позвонить поисковикам по бесплатному федеральному номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

В связи с пропажей 11-летней девочки в «Лиза Алерт» на 17.30 объявлен общий сбор у ТЦ «Ясная поляна».

Источник: svidetel24.info

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