В Бердске оперативно нашлась пропавшая 11-летняя девочка

Поисковики отряда «Лиза Алерт Новосибирск» объявили срочный сбор участников сообщества для розыска пропавшего ребёнка, но уже через несколько минут появилась информация о том, что девочка нашлась.
Поисковики отряда «Лиза Алерт Новосибирск» объявили срочный сбор участников сообщества для розыска пропавшего ребёнка, но уже через несколько минут появилась информация о том, что девочка нашлась.
Приметы пропавшего ребёнка: рост 155 см, худощавого телосложения,волосы тёмно-русые длинные, глаза тёмно-зелёные. Арина была одета в тёмно-жёлтый пуховик с капюшоном без меховой опушки до колен, чёрные джинсы, чёрные зимние ботинки, серые варежки. С собой у девочки был рюкзак.
Волонтёры «Лизы Алерт» призывают очевидцев и знающих о местонахождении пропавшей Арины Шупило позвонить поисковикам по бесплатному федеральному номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
В связи с пропажей 11-летней девочки в «Лиза Алерт» на 17.30 объявлен общий сбор у ТЦ «Ясная поляна».