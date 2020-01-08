Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок «Центральный» в Искитиме

Ликвидация пожара проводится под руководством начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Виктора Орлова.

Рынок уничтожен огнем в Искитиме

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в торговом комплексе «Центральный» города Искитим Новосибирской области на площади 3500 квадратных метров. Погибших и травмированных нет, пишет ГУ МЧС по НСО.

В 15:30 (вр. местн.) пожарные ликвидировали открытое горение. В настоящее время на месте происшествия проводится проверка помещений двухэтажного мансардного здания, проливка и разбор сгоревших конструкций.

Ликвидация пожара проводится под руководством начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Виктора Орлова.

«Благодаря грамотным действиям персонала торгового комплекса своевременно были эвакуированы 30 человек. Слаженные действия пожарно-спасательных расчетов позволили не допустить перехода огня на другие строения и оперативно ликвидировать возгорание», — прокомментировал Виктор Орлов.

Пожар ликвидируют по повышенному рангу сложности: задействованы 113 человек личного состава и 32 единицы техники.

Благодаря грамотным действиям персонала торгового комплекса своевременно были эвакуированы 30 человек

Пожар ликвидируют по повышенному рангу сложности: задействованы 113 человек личного состава и 32 единицы техники

Что послужило причиной крупного пожара предстоит выяснить дознавателям МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории.

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Погибших и травмированных нет

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