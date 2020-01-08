08.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок «Центральный» в Искитиме

19:21 08.01.2020 Фото: Данила Вячеславовича
1 0

Ликвидация пожара проводится под руководством начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Виктора Орлова.

Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок Центральный в Искитиме
Рынок уничтожен огнем в Искитиме

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в торговом комплексе «Центральный» города Искитим Новосибирской области на площади 3500 квадратных метров. Погибших и травмированных нет, пишет ГУ МЧС по НСО.

В 15:30 (вр. местн.) пожарные ликвидировали открытое горение. В настоящее время на месте происшествия проводится проверка помещений двухэтажного мансардного здания, проливка и разбор сгоревших конструкций.

Ликвидация пожара проводится под руководством начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Виктора Орлова.

«Благодаря грамотным действиям персонала торгового комплекса своевременно были эвакуированы 30 человек. Слаженные действия пожарно-спасательных расчетов позволили не допустить перехода огня на другие строения и оперативно ликвидировать возгорание», — прокомментировал Виктор Орлов.
Пожар ликвидируют по повышенному рангу сложности: задействованы 113 человек личного состава и 32 единицы техники.

Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок Центральный в Искитиме

Благодаря грамотным действиям персонала торгового комплекса своевременно были эвакуированы 30 человек

Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок Центральный в Искитиме

Пожар ликвидируют по повышенному рангу сложности: задействованы 113 человек личного состава и 32 единицы техники

Что послужило причиной крупного пожара предстоит выяснить дознавателям МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории.

Читатели продолжают высылать в  редакции «Курьер.Среда.Бердск» и «Весь Искитим» фото и видео с места ЧП.

Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок Центральный в Искитиме
Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок Центральный в Искитиме
Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок Центральный в Искитиме
Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок Центральный в Искитиме
Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок Центральный в Искитиме
Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок Центральный в Искитиме
Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок Центральный в Искитиме

Погибших и травмированных нет

Видео читателя

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Слава богу, все живы!

Спасибо, пожарные!, 08 января 2020 20:57
Все живы. Соседние здания целы. Вот бы полиция так же работала...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКто должен убирать от мусора городские пляжи, рассказал мэр Бердска
21:49 08-01-2020
Кто должен убирать от мусора городские пляжи, рассказал мэр Бердска
Ушла в туалет на второй день после кесарева сечения и умерла 40-летняя женщина в роддоме Владимира
21:41 08-01-2020
Ушла в туалет на второй день после кесарева сечения и умерла 40-летняя женщина в роддоме Владимира
Печень: как и почему болит? Это рак?
21:32 08-01-2020
Печень: как и почему болит? Это рак?
Зубные протезы: какие выбрать, если остался без зубов?
21:22 08-01-2020
Зубные протезы: какие выбрать, если остался без зубов?
Вакцину от болезни Альцгеймера изобрели в Австралии
21:05 08-01-2020
Вакцину от болезни Альцгеймера изобрели в Австралии
Защитил девушку: видео избиения сына сатирика Михаила Жванецкого выложил в сеть
20:53 08-01-2020
Защитил девушку: видео избиения сына сатирика Михаила Жванецкого выложил в сеть
Жесткая месть: видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Аса опубликовали в сети
20:42 08-01-2020
Жесткая месть: видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Аса опубликовали в сети
БердскХватит пить! Горы битых бутылок валяются на детской площадке в Бердске
20:25 08-01-2020
Хватит пить! Горы битых бутылок валяются на детской площадке в Бердске
Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок "Центральный" в Искитиме 1
19:21 08-01-2020
Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок
БердскРозыск: ушла из дома и без вести пропала 11-летняя девочка в Бердске 4
17:54 08-01-2020
Розыск: ушла из дома и без вести пропала 11-летняя девочка в Бердске