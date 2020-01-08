Хватит пить! Горы битых бутылок валяются на детской площадке в Бердске

Что, дорогие бердчане, нравится ли вам жить в городе побеждающего быдла? — спрашивает горожан автор фото и новости Елена.

Больше недели бутылки валялись во дворе дома 41 в Микрорайоне

Возмущены горами бутылок из-под алкоголя во дворе дома 41 в Микрорайоне жители Бердска. Фото неделю валяющиеся тары прислала в редакцию Елена.

— Доброго всем Нового года и счастливого Рождества! Увы, не праздничное настроение, возмущение вызывают завалы бутылками из-под спиртного — как стеклянными, так и пластиковыми — на детской площадке (!) за домом № 41 по ул. Микрорайон. Лежат уже не один день — снегом потихоньку засыпаются, — поделилась бердчанка с «Курьер.Среда.Бердска». — Хорошо, видимо, погуляли НЕуважаемые взрослые на Новый год, к весне на пробивающейся травке вокруг детской площадки останутся не тлеющие следы их свинского отношения к своему городу и к тем, кто с ними рядом живет.

Елена 5 января что смогла, то собрала в одну кучу и до 8 января куча была не тронута рукой или метлой дворника.

— -Сегодня попросила дворника нашей управляющей компании убрать — спасибо, на площадке чисто теперь. Ну, во всяком случае, то, что снегом еще не было засыпано — убрано, — продолжает Елена. — — Что, дорогие бердчане, нравится ли вам жить в городе побеждающего быдла?