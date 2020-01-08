08.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Жесткая месть: видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Аса опубликовали в сети

20:42 08.01.2020 Фото: стоп-кадр
1

На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Сулеймани», — говорится в подписи к ролику.

Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака, пишет РИА Новости. 
«На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Сулеймани», — говорится в подписи к ролику. В верхнем правом углу — надпись на фарси, которую можно перевести как «жесткая месть».

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие методы мести еще применят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКто должен убирать от мусора городские пляжи, рассказал мэр Бердска
21:49 08-01-2020
Кто должен убирать от мусора городские пляжи, рассказал мэр Бердска
Ушла в туалет на второй день после кесарева сечения и умерла 40-летняя женщина в роддоме Владимира
21:41 08-01-2020
Ушла в туалет на второй день после кесарева сечения и умерла 40-летняя женщина в роддоме Владимира
Печень: как и почему болит? Это рак?
21:32 08-01-2020
Печень: как и почему болит? Это рак?
Зубные протезы: какие выбрать, если остался без зубов?
21:22 08-01-2020
Зубные протезы: какие выбрать, если остался без зубов?
Вакцину от болезни Альцгеймера изобрели в Австралии
21:05 08-01-2020
Вакцину от болезни Альцгеймера изобрели в Австралии
Защитил девушку: видео избиения сына сатирика Михаила Жванецкого выложил в сеть
20:53 08-01-2020
Защитил девушку: видео избиения сына сатирика Михаила Жванецкого выложил в сеть
Жесткая месть: видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Аса опубликовали в сети
20:42 08-01-2020
Жесткая месть: видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Аса опубликовали в сети
БердскХватит пить! Горы битых бутылок валяются на детской площадке в Бердске
20:25 08-01-2020
Хватит пить! Горы битых бутылок валяются на детской площадке в Бердске
Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок "Центральный" в Искитиме 1
19:21 08-01-2020
Почти 4 часа 113 пожарных тушили полыхающий рынок
БердскРозыск: ушла из дома и без вести пропала 11-летняя девочка в Бердске 4
17:54 08-01-2020
Розыск: ушла из дома и без вести пропала 11-летняя девочка в Бердске