Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака, пишет РИА Новости.
«На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Сулеймани», — говорится в подписи к ролику. В верхнем правом углу — надпись на фарси, которую можно перевести как «жесткая месть».
Жесткая месть: видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Аса опубликовали в сети
20:42 08.01.2020
На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Сулеймани», — говорится в подписи к ролику.
Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака, пишет РИА Новости.
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Жесткая месть: видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Аса опубликовали в сети
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