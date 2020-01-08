Жесткая месть: видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Аса опубликовали в сети

На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Сулеймани», — говорится в подписи к ролику.

Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака, пишет РИА Новости.

«На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Сулеймани», — говорится в подписи к ролику. В верхнем правом углу — надпись на фарси, которую можно перевести как «жесткая месть».

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