Защитил девушку: видео избиения сына сатирика Михаила Жванецкого выложил в сеть

После драки сын сатирика обратился за медицинской помощью, у него диагностировали открытую рану губы и полости рта.

Сына Михаила Жванецкого избили возле ресторана возле ресторана «Цыцыла» в Москве.

24-летний Дмитрий Жванецкий этой ночью отдыхал в заведении на Минской улице, потом зашёл в караоке. Увидел, как обижают девушку, пошел требовать от пацанов извинений.

Конфликт перерос в драку, закончилось всё печально: Дмитрия и его приятеля Филиппа Гинзбурга с кучей травм отвезли в больницу. Жванецкому покалечили ногу, у друга — гематомы головы и перелом носа, — пишет Mash.

После драки сын сатирика обратился за медицинской помощью, у него диагностировали открытую рану губы и полости рта, уточняет РЕН ТВ.

Михаил Жванецкий — русский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, сценарист, телеведущий и актер. В 1999 году ему присвоили звание народного артиста Украины, в 2012 году стал народным артистом РФ.

Дмитрий Жванецкий родился в 1995 году в браке сатирика с костюмером Натальей Суровой.