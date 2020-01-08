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Защитил девушку: видео избиения сына сатирика Михаила Жванецкого выложил в сеть

20:53 08.01.2020 Фото: ru.m.wikipedia.org/
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После драки сын сатирика обратился за медицинской помощью, у него диагностировали открытую рану губы и полости рта.

Сына Михаила Жванецкого избили возле ресторана  возле ресторана «Цыцыла» в Москве.
24-летний Дмитрий Жванецкий этой ночью отдыхал в заведении на Минской улице, потом зашёл в караоке. Увидел, как обижают девушку, пошел требовать от пацанов извинений.
Конфликт перерос в драку, закончилось всё печально: Дмитрия и его приятеля Филиппа Гинзбурга с кучей травм отвезли в больницу. Жванецкому покалечили ногу, у друга — гематомы головы и перелом носа, — пишет Mash.

После драки сын сатирика обратился за медицинской помощью, у него диагностировали открытую рану губы и полости рта, уточняет РЕН ТВ. 

Михаил Жванецкий — русский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, сценарист, телеведущий и актер. В 1999 году ему присвоили звание народного артиста Украины, в 2012 году стал народным артистом РФ.

Дмитрий Жванецкий родился в 1995 году в браке сатирика с костюмером Натальей Суровой.

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