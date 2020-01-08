Зубные протезы: какие выбрать, если остался без зубов?

Кажется, золотые зубы уже не в моде

При словосочетании «зубные протезы» у многих людей возникает ассоциация с глубоким пожилым возрастом и отсутствием комфорта при употреблении твердой пищи. Не стоит забывать, что медицинские услуги, в том числе в области стоматологии, не стоят на месте, а развиваются с каждым днем, предлагая своим пациентам наиболее оптимальные решения для проблем со здоровьем. Теперь зубные протезы можно установить не только тогда, когда большая часть жевательного органа уже отсутствует, но и заменить всего лишь один зуб.

Рекомендуется отдавать предпочтение съемным протезам в том случае, если отсутствует большая часть зубов. Это обусловлено тем, что множество несъемных протезов, установленных и закрепленных в деснах, дают сильную нагрузку на челюсть. Конструкции съемных протезов в практике современной стоматологии изготавливаются по индивидуальным слепкам пациента, полностью повторяя анатомическую форму его полости рта. Зафиксировать съемный зубной протез можно с помощью специального крема. Съемный протез станет качественным решением для восстановления целого зубного ряда в короткие сроки за низкую себестоимость. Такой вид протеза требует несколько усиленного гигиенического ухода, но ничем не усложняет выбор.

Виды съемных протезов



В свою очередь съемные протезы делятся на условно-съемные и полностью съемные. Условно-съемные закрепляются с помощью имплантатов. Имплантаты представляют собой маленькие штырики, вживляемые в костную ткань десны. Такие протезы можно не снимать на ночь. Материал, из которого будет выполнен будущий протез, пациент может выбрать самостоятельно, ориентируясь на собственные предпочтения. Так, например, акриловый зубной протез вызывает аллергические реакции и способствует размножению бактерий. Помимо этого, акрил является жестким материалом, вследствие чего он будет причинять неудобства и дискомфорт при ношении. Нейлоновые протезы, наоборот, представляют собой мягкий и эластичный материал. Этот вид протезов выглядит естественно, не натирает полость рта при ношении и гипоаллергенны.К несъемным видам протезирования относят современные стоматологические решения. Например, микропротезирование восстанавливает зубы, разрушенные наполовину, но у которых сохранился в целостности корень. Вовнутрь зуба устанавливают специальную вкладку, формирующую основу для закрепления коронки. Коронки изготавливают из сплавов драгоценных металлов, являющихся гипоаллергенными или иных металлов, которые смогут выдержать нагрузку от жевания пищи. Не рекомендуется устанавливать в ротовой полости коронки из разных видов металлов, постольку, поскольку это может вызвать химические реакции, вызывающие жжение и неприятный привкус. Также, коронки изготавливают из керамики или металлопластмассы. Если пациент планирует ставить коронки на передние зубы, то стоит отдать предпочтение материалам, создающим эстетичный внешний вид. А вот на жевательные зубы, не попадающие в зону улыбки, следует устанавливать крепкую коронку.

Виниры – улыбка в 32 зуба

Еще одно эффективное решение, которое могут предложить своим пациентам стоматологи – виниры и люминиры. Виниры с каждым днем завоевывают популярность у широких слоев общественности. Данный вид протезов представляет собой тонкие, но при этом прочные пластины, которые накладывают на внешнюю поверхность зуба. С помощью виниров можно устранить такие дефекты как трещины, сколы, неровности, цвет и многое другое. Винировые накладки сделают улыбку как на обложке глянцевого журнала – сияющей и безупречной. Хорошие виниры изготавливают из керамического материала или диоксида циркония. Более тонкий вид виниров – люминиры. Их закрепляют на зубах без каких-либо предварительных процедур подготовки.

Прежде чем установить съемные протезы, пациенту необходимо пройти курс терапевтического лечения зубов. А именно избавиться от кариозных отложений, зубного камня и желтого или коричневого налета. Также для протезирования зубного ряда или отдельного зуба, пациенту нужно будет предварительно сделать томографию челюстно-лицевой проекции. Томография поможет врачу понять расположение зубов, тем самым избегая в будущем неприятных последствий в виде смещения зубов-соседей или искривления зубного ряда.