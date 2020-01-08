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Здоровье / Общество

Печень: как и почему болит? Это рак?

21:32 08.01.2020 Фото: Pixabay
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НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени) в первую очередь вызвана чрезмерным потреблением калорий, простых углеводов, насыщенных жиров и обработанных продуктов.

Печень: как и почему болит? Это рак?
После выхода из желудка половина алкоголя попадет в печень, а половина — в поджелудочную

НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени) в первую очередь вызвана чрезмерным потреблением калорий, простых углеводов, насыщенных жиров и обработанных продуктов. Но, хотя ожирение является одним из «двигателей», способствующих высокой заболеваемости НАЖБП, это не единственный виновник. Если вы обнаружили у себя эти симптомы — обязательно обратитесь к врачу.

Лекарства и алкоголь могут способствовать токсинации печени. Кроме того, определенные заболевания — метаболический синдром, удаление желчного пузыря (холецистэктомия), высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина и диабет 2 типа также могут увеличивать вероятность развития заболеваний печени.
Широкий спектр симптомов, которые указывают на заболевание печени

Боль или дискомфорт под правой стороной грудной клетки
Трудность переваривания жирной пищи
Вздутие живота
Проблемы с кожей, такие как темные пятна или сыпь
Темные круги под глазами
Зуд кожи
Сухая кожа
Прибавка в весе — не из-за переедания
Неспособность сбросить лишнюю массу тела, несмотря на ограничение калорий
Избыток жира в области живота
Мощная тяга к сахару, алкоголю или кофе
Желтоватое или беловатое покрытие языка или неприятный запах изо рта
Перепады настроения
Усталость, которая не облегчается от сна больше
Сильный храп или апноэ во сне
Аллергия и аутоиммунные расстройства
Желтуха — при которой кожа или белки глаз выглядят желтыми
Чрезмерная потливость
Лечение включает как диету, так и прием специальных препаратов и добавок.

Источник: МедикФорум

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