Печень: как и почему болит? Это рак?

НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени) в первую очередь вызвана чрезмерным потреблением калорий, простых углеводов, насыщенных жиров и обработанных продуктов. Но, хотя ожирение является одним из «двигателей», способствующих высокой заболеваемости НАЖБП, это не единственный виновник. Если вы обнаружили у себя эти симптомы — обязательно обратитесь к врачу.
Лекарства и алкоголь могут способствовать токсинации печени. Кроме того, определенные заболевания — метаболический синдром, удаление желчного пузыря (холецистэктомия), высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина и диабет 2 типа также могут увеличивать вероятность развития заболеваний печени.
Широкий спектр симптомов, которые указывают на заболевание печени
Трудность переваривания жирной пищи
Вздутие живота
Проблемы с кожей, такие как темные пятна или сыпь
Темные круги под глазами
Зуд кожи
Сухая кожа
Прибавка в весе — не из-за переедания
Неспособность сбросить лишнюю массу тела, несмотря на ограничение калорий
Избыток жира в области живота
Мощная тяга к сахару, алкоголю или кофе
Желтоватое или беловатое покрытие языка или неприятный запах изо рта
Перепады настроения
Усталость, которая не облегчается от сна больше
Сильный храп или апноэ во сне
Аллергия и аутоиммунные расстройства
Желтуха — при которой кожа или белки глаз выглядят желтыми
Чрезмерная потливость
Лечение включает как диету, так и прием специальных препаратов и добавок.
Источник: МедикФорум