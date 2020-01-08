Печень: как и почему болит? Это рак?

После выхода из желудка половина алкоголя попадет в печень, а половина — в поджелудочную

НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени) в первую очередь вызвана чрезмерным потреблением калорий, простых углеводов, насыщенных жиров и обработанных продуктов. Но, хотя ожирение является одним из «двигателей», способствующих высокой заболеваемости НАЖБП, это не единственный виновник. Если вы обнаружили у себя эти симптомы — обязательно обратитесь к врачу.

Лекарства и алкоголь могут способствовать токсинации печени. Кроме того, определенные заболевания — метаболический синдром, удаление желчного пузыря (холецистэктомия), высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина и диабет 2 типа также могут увеличивать вероятность развития заболеваний печени.

Широкий спектр симптомов, которые указывают на заболевание печени



Боль или дискомфорт под правой стороной грудной клеткиТрудность переваривания жирной пищиВздутие животаПроблемы с кожей, такие как темные пятна или сыпьТемные круги под глазамиЗуд кожиСухая кожаПрибавка в весе — не из-за перееданияНеспособность сбросить лишнюю массу тела, несмотря на ограничение калорийИзбыток жира в области животаМощная тяга к сахару, алкоголю или кофеЖелтоватое или беловатое покрытие языка или неприятный запах изо ртаПерепады настроенияУсталость, которая не облегчается от сна большеСильный храп или апноэ во снеАллергия и аутоиммунные расстройстваЖелтуха — при которой кожа или белки глаз выглядят желтымиЧрезмерная потливостьЛечение включает как диету, так и прием специальных препаратов и добавок.

Источник: МедикФорум