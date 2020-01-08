Ушла в туалет на второй день после кесарева сечения и умерла 40-летняя женщина в роддоме Владимира

Ребенок родился здоровым, у мамы также не было никаких последствий в результате родов. При этом в СК отметили, что у женщины был ряд сопутствующих заболеваний. Без мамы остались трое детей.

Мама умерла через два дня после родов

В роддоме ОКБ во Владимире 30 декабря 2019 года, через два дня после родов умерла пациентка. Об этом «Губернии 33» сообщил ее супруг. Региональный следственный комитет проводит доследственную проверку после трагического случая. По предварительной информации, смерть 40-летней женщины не связана с медицинской ошибкой, пишет Губерния 33.

В Следственном комитете «Губернии 33» рассказали, что 27 декабря роженице провели плановую операцию — сделали кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, у мамы также не было никаких последствий в результате родов. При этом в СК отметили, что у женщины был ряд сопутствующих заболеваний.

Через пару дней — 30 декабря — пациентка пошла в туалет и долго не возвращалась. Это заметила медсестра и забеспокоилась. Роженицу обнаружили на полу в санитарной комнате. Как уточнили в СК, женщина скончалась из-за внезапной остановки сердца. Все остальные подробности покажет экспертиза.

Сейчас следователь изъял из роддома все необходимые документы. Собственную проверку назначили и в Облздраве. Там обещали прокомментировать ситуацию в четверг, 9 января.

У женщины остались трое детей, младшему из которых четыре года. К ситуации подключились органы опеки.