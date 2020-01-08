Феномен отвыкания: Как заставить себя работать после праздников?

Нежелание приступать к рабочим делам после длинных выходных связано с феноменом отвыкания. Это нормально, и бороться с этим нельзя — надо просто заново привыкать к работе и учебе, посоветовал главный внештатный психиатр-нарколога Минздрава Свердловской области Олег Забродин.

«Есть такой анекдот: если не хочется идти на работу, нужно посмотреть последний выпуск Forbes. И если найти себя в сотне самых богатых людей мира не получится, нужно брать себя в руки и идти работать», — говорит Забродин. И дает понять, что в каждой шутке — есть только доля шутки. А остальное — информация для размышления.

Эксперт отметил, что тяжелее выхода на работу только возвращение к школьным занятиям после долгих каникул — особенно летних. Детям приходится тратить время на то, чтобы вспомнить все, что забылось за эти долгие три месяца. И, по словам врача, первый в году рабочий день можно сравнить с 1 сентября.

Эксперт не сторонник длинных каникул и выходных. Их отмена — самый лучший способ бороться с феноменом отвыкания, читает он. Но раз уж они есть — надо учиться отвыкать «от безделья». Кстати, есть психологи, которые советуют вечером последнего дня длинных выходных немного поработать: почитать корпоративную почту, например.

Олег Забродин обратил внимание на три признака депрессии, чтобы люди не приписывали себе тех состояний, которых у них нет. В последние годы при бытовом общении и в соцсетях стало популярным называть свое подавленное состояние депрессией, в том числе и после длинных праздников. Эксперты подчеркивают, что настоящая депрессия — это очень серьезная болезнь.

«Это когда плохо на душе, это беда и страдания. Три ее классических компонента — снижение настроения, снижение речевой активности, снижение двигательной активности. Если этих трех компонентов нет — то врачи даже не говорят о депрессии», — подчеркнул Забродин.

«Существует порядка пятидесяти видов депрессивных состояний, если не больше, — рассказал «РГ» психиатр-нарколог. — Есть, например, понятие фоновой депрессии. То есть, как фона настроения. Многие пытаются избавиться от нее с помощью алкоголя, что делать крайне опасно, потому что он вызывает эйфорию, за которой следует снижение настроения. Такое лечение ведет к зависимости. И вообще с таким состоянием нужно обратиться к психиатру».

Интоксикация, слабость, вялость, истощение не имеют отношения к депрессии. Состояние, когда хочется лежать, страдать и ничего не делать — тоже, уточнил специалист.

Советы на будущее

В этом году нас ожидают еще несколько длинных праздничных дней. Особенно в мае. Спиртное, понятно, провоцирует негативное состояние человека. Так как пить, чтобы не навредить себе?

Олег Забродин: Есть некоторые химические и биохимические закономерности, они связаны с нашей ферментной системой, — пояснил нарколог. — Есть такой фермент — алкогольдегидрогеназа. Он не всегда присутствует в крови, и вырабатывается в ответ на поступление алкоголя. Если до приема основной порции напитка примерно за сорок минут человек принимает пробную — 30 миллилитров — то возможности организма по расщеплению и выведению алкоголя из организма становятся другими. Алкогольдегидрогеназа, которая выработалась после этой пробной порции, начинает сразу расщеплять и выводить алкоголь из организма.

Эксперт также отметил, что с этим связано и то, что разные напитки советуют не смешивать. Каждый алкоголь вырабатывается свой тип фермента, поэтому менять напиток вредно. А «понижать» градус нельзя, потому что, чем в меньшей концентрации алкоголь находится в организме, тем быстрее всасывается. Если в желудок попадает вода или более слабый алкоголь, происходит разведение и более сильное всасывание. И как следствие сильное опьянение — человек может падать, терять координацию.

По словам Забродина, в стране учащаются случаи заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, особенно тяжелых — цирроза печени, панкреатита. «Мы обратили внимание на это около пяти лет назад, — пояснил нарколог. — Из этого я делаю вывод, что кора головного мозга, которая раньше реагировала на алкоголь психозами и различными состояниями, связанными с ухудшением памяти, сегодня адаптировалась к огромному количеству выпиваемого, а внутренние органы — нет».

Источник: РГ