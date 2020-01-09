Пособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска

Есть и другие условия — ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года, и является гражданином Российской Федерации.

Вместо полутора лет родители будут получать пособие по уходу за ребенком до 3 лет с 2020 года

Получать ежемесячное денежное пособие по уходу за первым ребенком до 3 лет с 2020 года будут жители Бердска. Об этом на совещании чиновников 23 декабря сообщила начальник Центра социальной поддержки населения Светлана Казакова. Но пособие это можно получить при следующем условии: если среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума. Это примерно 24 972 рубля, отметила Казакова.

Сам размер пособия будет в пределах 12000 рублей. Размер выплаты зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года.

Установить по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2019 года в расчете на душу населения 11738,0 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения – 12486,0 рубля, пенсионеров – 9440,0 рубля, детей – 12037,0 рубля.

Граждане будут получать пособие на ребенка, пока тому не исполнится 3 года. Ранее это пособие платили до 1,5 лет.

В связи со вступлением с 1 января 2020 года в силу Федерального закона от 2 августа 2019 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году этот размер равен 24 972 рублям).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов будет производиться с января 2020 года. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:

— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;

— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;

— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», размер ежемесячного пособия равен прожиточному минимуму на ребенка в конкретном регионе. Если семья имеет право на выплату, каждый месяц мама получает на свой счет в банке ту сумму, которую регион установил в качестве прожиточного минимума на ребенка во II квартале предыдущего года. При этом год определяют с учетом того, когда семья подала заявление на выплату. Если ее назначили в 2019 году, ориентируются на прожиточный минимум за II квартал 2018 года.