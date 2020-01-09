09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

12:45 09.01.2020 Фото: участников акции-2019
2

Акцию мы посвящаем Дню защитника Отечества.А номер газеты с проектом выйдет 19 февраля.

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 60 новостей

Дорогие читатели! В 2018 году мы впервые провели фотомарафон «Мой папа». Снимков папа — было много! В 2019 году снимков любимых пап тоже было много! И мы вновь повторяем акцию «Мой папа», посвящая ее Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе  ВКонтакте.

И, конечно, в газете 19 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно будет купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 15 февраля 2020 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Спирин Игорь со своим сыном Спириным Ярословом

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Саганов Илья с доченькой Ариной

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Литвинов Алексей,папа год и два месяца:)))

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Наш папа Рудис Сергей Александрович

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Шаповаленко Александр Михайлович

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Наш папочка:Елымов Николай Алексеевич и мы его дочери Оксана и Юлия.Его нет с нами вот уже 7 лет,но он на вечно в нашем сердце..в нашей памяти..рядом всегда

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

(Мой Папа) Иван Керного

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

(Мой Папа) Иван Керного

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

(Мой Папа) Иван Керного

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Наш папа, Валов Олег Александрович

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Парыгин Александр Александрович с дочками Катей и Викой

Мнение читателей
0
1
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждем фото на bkurer@mail.ru

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

1,8 млрд рублей на реконструкцию перинатального центра получит из федерального бюджета Новосибирская область
14:30 09-01-2020
1,8 млрд рублей на реконструкцию перинатального центра получит из федерального бюджета Новосибирская область
Имеет ли право пациент требовать замены лечащего врача поликлиники из-за низкой квалификации?
14:30 09-01-2020
Имеет ли право пациент требовать замены лечащего врача поликлиники из-за низкой квалификации?
БердскКто рубил лес около лыжной базы "Метелица", ответил мэр Бердска
14:30 09-01-2020
Кто рубил лес около лыжной базы
Меня топят соседи: Как выселить соседей из жилого помещения, расположенного выше этажом, если они затапливают квартиру?
14:21 09-01-2020
Меня топят соседи: Как выселить соседей из жилого помещения, расположенного выше этажом, если они затапливают квартиру?
Лихорадку Дэнге и малярию привозят туристы из тропиков в Новосибирскую область
14:15 09-01-2020
Лихорадку Дэнге и малярию привозят туристы из тропиков в Новосибирскую область
110 граммов "синтетики" забрали полицейские у "закладчика" в Новосибирске
14:15 09-01-2020
110 граммов
БердскПочему чуть теплая вода вместо кипятка бежит из кранов жителей Бердска, рассказал мэр Евгений Шестернин
14:11 09-01-2020
Почему чуть теплая вода вместо кипятка бежит из кранов жителей Бердска, рассказал мэр Евгений Шестернин
Перегрев двигателей назвала причиной катастрофы украинского Boeing в Иране западная разведка
14:00 09-01-2020
Перегрев двигателей назвала причиной катастрофы украинского Boeing в Иране западная разведка
БердскНичего не скажу: по болезни не явилась начмед Надежда Шахатова на суд о нападении на нее пациента в ЦГБ Бердска
13:57 09-01-2020
Ничего не скажу: по болезни не явилась начмед Надежда Шахатова на суд о нападении на нее пациента в ЦГБ Бердска
Умер после девяти дней комы 10-летний мальчик-жертва страшной аварии в Башкирии
13:45 09-01-2020
Умер после девяти дней комы 10-летний мальчик-жертва страшной аварии в Башкирии