09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Детские пособия с 1 января 2020 года: детям до 3 лет и на второго ребенка из маткапитала

18:43 09.01.2020 Фото: www.pexels.com
82 207

В Новосибирской области размер ежемесячного пособия на ребенка будет в пределах прожиточного минимума — 12 000 рублей.

Детские пособия с 1 января 2020 года: детям до 3 лет и на второго ребенка из маткапитала
Ранее они полагались, если доход на одного члена составлял меньше полуторакратного прожиточного минимума. Увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста

Декретные и маткапитал

С 1 января максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится до 322 тыс. рублей. В 2019-м максимальные выплаты составили чуть более 300 тыс. рублей.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет почти до 28 тыс. рублей. В 2019-м он составлял 26 тыс. рублей.

С 1 января материнский капитал увеличится с 453 до 466 тыс. 617 рублей. Программа действует в России с 2007 года и продлится до 2021-го.

В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года. До 2016-го маткапитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. В декабре 2016 года был подписал закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020-го.

Пособия по уходу за ребенком

С 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменят, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с доходом на одного члена меньше двукратного прожиточного минимума в регионе.

Ранее они полагались, если доход на одного члена составлял меньше полуторакратного прожиточного минимума. Увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.

С 1 января станет больше регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до трех лет. На такую поддержку вправе рассчитывать субъекты, где коэффициент рождаемости не превышает 2, а также наблюдается естественная и миграционная убыль населения.

Со следующего года родители детей в возрасте до 3 лет будут получать детское пособие в размере прожиточного минимума. К сожалению, воспользоваться этим новшеством смогут не все.
Дело в том, что поправки, продлевающие срок выплаты пособия на ребенка до достижения им 3 лет, были внесены в Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ, которым введены ежемесячные выплаты для малоимущих семей при рождении первого и/или второго ребенка.
Раньше получать такое детское пособие могли семьи, в которых начиная с 01.01.2018 рожден первый и/или второй ребенок, при условии что размер среднедушевого дохода этой семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. Причем выплачивалось такое пособие до достижения ребенком 1,5 лет.
Теперь же в порядок выплаты этого детского пособия внесены две существенные поправки. Во-первых, поднят максимальный «доходный» порог, при котором семья может претендовать на пособие, — с 1,5-кратной величины прожиточного минимума до 2-кратной. Во-вторых, пособие теперь выплачивается до достижения ребенком 3 лет.
При этом размер пособия по-прежнему будет равен величине прожиточного минимума для детей в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением детской выплаты.

Пособие на второго ребенка из средств маткапитала

С 1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон, расширяющий круг получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Согласно положениям закона право на получение выплаты будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения в регионе (сейчас требования к доходу – не более 1,5-кратной величины ПМ). Помимо этого, ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет осуществляться до достижения ребенком трех лет (сейчас до полутора лет). Таким образом, новый закон позволит большему количеству семей обратиться за установлением ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Напомним, ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года.

За назначением ежемесячной выплаты можно обращаться в клиентские службы ПФР или через Личный кабинет гражданина. При обращении через клиентскую службу можно оформить сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Если обратиться за выплатой в первые шесть месяцев с момента рождения малыша, то она будет установлена с даты рождения ребенка; если обратиться позднее, то выплата будет назначена с даты подачи заявления.

Мнение читателей
39
155
8
5
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы будете получать пособие?

Аноним, 05 января 2020 19:37
НВР:
Да
Аноним, 05 января 2020 19:38
Я так и не поняла что получается на третьего ребенка
Ольга, 05 января 2020 22:20
http://mtsr.nso.ru/page/2336
пункт 13 особенно внимательно смотрите
Аноним, 05 января 2020 22:09
НВР:
Здравствуйте!
Правильно ли я поняла, если у меня второй ребенок родился 24 марта 2017 года, три года соответственно ему исполняется 24 марта 2020 года, значит за январь, февраль и март м-ца не будет уже ни каких выплат и 50р отменили и новая выплата до трех лет мне не полается?
Альбина, 05 января 2020 23:16
Нет,не полагается.
Мила, 06 января 2020 14:40
Почему пологается,так как вашему ребенку нет еще трех. До марта 2020 года вам должны делать перечисления дет пособий.
Екатеринп, 06 января 2020 17:57
Нет. Не будут начислять. Так как ребенок рожден в 2017 года
Аноним, 05 января 2020 22:45
НВР:
Нет. Т.к. у меня третий ребёнок и я ни под одну категорию не попадаю
Аноним, 05 января 2020 22:50
НВР:
Нет
Наталья, 05 января 2020 23:56
Как я поняла, если мой внук родился в октябре 2017 года, то никакие надбавки и увеличения выплат для него не предусмотрели. Он продолжает получать 50 рублей. Что бы ни в чем не нуждается. Абсурд.
Елена, 06 января 2020 00:10
Куда надо относить документы и когда надо их относить (на работу? Для получения пособия до 3 лет?
Алёна, 06 января 2020 00:59
Второго родила в августе 2017,при этом являюсь малоимущие матерью одиночкой! И никаких доп выплат до 3х лет мне не положенно и из маткапа получать не могу!? Где справедливость то, у меня ребенок не достигший 3х летнего возраста!!! Мог бы всем семьям, где есть дети до 3х лет помогать!!
Екатерина, 06 января 2020 01:22
Я не пойму, вот, второй ребёнок родился 14.03.2018, мы пособие до 3х лет будем получать из мат капитала что ли или с государства?
Аноним, 06 января 2020 16:12
Из мат.капитал
Аноним, 06 января 2020 01:30
НВР:
У меня 2 детей, я вдова и мать одиночка малоимущая, я с мат капа буду получать эти пособия новые или с ФСС по работе, которые были 65р.???????????
Сюзанна, 06 января 2020 01:31
У меня 2 детей, я вдова и мать одиночка малоимущая, я с мат капа буду получать эти пособия новые или с ФСС по работе, которые были 65р.???????????
Аноним, 06 января 2020 01:34
НВР:
Нет, вложили материнский капитал в квартиру 18 кв.м. Теперь платим ипотеку, денег совсем нет, а пособие получать не можем.
Аноним, 06 января 2020 01:48
НВР:
Мой ребенок 29 03 2018 я получаю эти пособие?
Вена, 06 января 2020 02:00
Сначала дали мат. капитал, а потом сразу же отнимают, в виде пособия до 3-х лет, полный абсурд.! Такое только может в нашей стране происходить!
Аноним, 06 января 2020 02:49
Из материнского? Охренеть
Аноним, 06 января 2020 03:27
У меня четвертый ребенок родился 2018 г сентябре я
я не могу получить за него до трёх лет по уходу за него?
Василий, 06 января 2020 03:37
У кого первый ребенок их нужно поддержать из средств бюджета, Аму кого второй, третий и т.д. и если купили жилье из средств мат капитала, сидите голодом. Почему родителей двух и более детей государство не поддерживает???? Где справедливость?
Тоже и касается детей рождённых в конце 2017 года, они что кушать не хотят? А с января 2018 хотят?
Государство очнись!!!
Денис, 06 января 2020 04:12
Здравствуйте. Может кто сможет ответить:
Такая история. У жены до меня был ребенок, он умер в возрасте шести лет. Сейчас у нас сын 1.3 года. Получили сертификат на мат.кап. С новым закооном у нас меньше 2 прожиточных минимумов. Могу ли непосредственно я обратится в нужные органы с заявлением о пособии до 3 лет?
Я, 06 января 2020 16:47
На чьё имя сертификат, тот и обращается. Если жена его получала, то обращение от её имени должно быть
анонм, 07 января 2020 02:18
почитайте об этом подробнее на госуслугах.вы можете получить за жену только в том случае, если она лишена род.прав или умерла.в противном случае,только она
Наталья, 06 января 2020 04:31
НВР:
Здравствуйте. Я сижу в декрете со вторым ребёнком. Первому 6лет и второму в феврале 2020г будет два года. От работы я не получаю уже ничего с августа 2019г.муж оформлен по уходу за стариком. Буду ли я получать пособия до 3лет или нет? Какие документы нужны для оформления? Я официально оформлена, в декрете.
Светлана, 06 января 2020 04:52
Если мой муж не работает, а я в декретном отпуске, какие мне нужно предоставить документы чтобы получить выплату?
Ольга, 07 января 2020 01:40
Пусть муж, для начала, попробует работать.
Лилия, 06 января 2020 06:09
А многодетным как если 4 детей,обойдутся?
Аноним, 06 января 2020 08:22
НВР:
Нет, к сожалению, мой второй ребенок родился в июле 2017 г. и мы с этим пособием пролетели.... Детки рождённые в 2017 году не хотят кушать и одеваться...
Лиля, 06 января 2020 10:46
У меня 6 детей я имею право получать до 3 лет детские одному ребенку 2,3 я живу в Ахтубинске мне выплатят За него
Юлия, 06 января 2020 12:30
Мне вообще "нравятся" наши законы. У меня двое детей до трёх лет, но к сожалению это третий и четвёртый ребёнок. Мы малоимущая семья, видимо моим детям такая помощь не нужна. У нас в Пермском крае даже на третьего областной капитал не дают, обеднел в Перми бюджет >:o
Аноним, 06 января 2020 12:45
Здравствуйте! У меня дочке 1 июня исполнится 3 года. Получу ли я на неё какую-то выплату? В семье она 6 ребёнок.
Аноним, 06 января 2020 12:50
НВР:
Да краснодарский край
Руслана, 06 января 2020 13:02
У меня вывод такой! Хочешь иметь детей, ищи мужа с хорошей зп! Чтоб в дальнейшем не рассчитывать на наше государство!
Аноним, 06 января 2020 13:12
А что про детей которые в школу ходят? 9 лет они уже не дети они есть не хотят????
Аноним, 06 января 2020 14:00
НВР:
Буду
Аноним, 06 января 2020 14:51
НВР:
Ну мы родились 5 декабря 2018 получается что да. Только если папа работает не официально то тогда получается что нет?
Аноним, 06 января 2020 15:01
У меня ребёнок родился 21 марта 2018 года мне положены выплаты или нет
Ольга, 06 января 2020 15:18
А если у меня первый ребёнок родился в 2018 году, будет ли мне полагаться пособие до трёх лет?
Дина, 06 января 2020 22:27
Да,но опять же будут рассматривать Ваш доход с места работы по 2-ндфл
Людмила, 06 января 2020 15:25
Ну такое себе. И почему на 1го деньги дает государство, а на 2го забирают из маткапитала? Где же справедливость? Почему Путин не подпишет закон на 2го малыша? Или типа слишком жирно и маткапитал и выплата ежемесячная???
Евгения, 06 января 2020 15:56
Если я многодетная мать одиночка уже получала до 3 лет, а сейчас 5 ребёнку 1 годик мне полагается выплата до 3 лет
Аноним, 06 января 2020 16:06
Какие выплаты для второго ребенка родившегося 7.04.19?
Аноним, 06 января 2020 16:14
Р-р аплодидировать
Татьяна, 06 января 2020 16:18
Здравствуйте. У меня ребенок рожден 28.12.2017. Нам положено выплоты с 01.01.2020г по уходу до трех лет. Нам только 2 исполнилось.
Екатерина, 06 января 2020 18:09
Нет
Аноним, 06 января 2020 18:35
Не положено. Только на детей рожденных с 01.01.2018
Марина, 07 января 2020 19:12
Жееесть, у меня тоже 22.12.17 сын, это что наши малыши не в чем не нуждаются
Игорь, 06 января 2020 16:37
НВР:
Если мат.капитал уже использовался, то пособие до трёх лет на второго ребёнка не получить!!!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подросток застрял в бассейне "Аквамир" и нахлебался воды. СК возбудил уголовное дело
20:11 09-01-2020
Подросток застрял в бассейне
Жириновский: холоп бесправный человек. Таких у нас в стране миллионы 6
19:20 09-01-2020
Жириновский: холоп бесправный человек. Таких у нас в стране миллионы
БердскНе будут наказывать игравших в «собачий кайф» подростков в Бердске 3
19:14 09-01-2020
Не будут наказывать игравших в «собачий кайф» подростков в Бердске
БердскПособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска 81
19:07 09-01-2020
Пособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска
БердскДетские пособия с 1 января 2020 года: детям до 3 лет и на второго ребенка из маткапитала 82
18:43 09-01-2020
Детские пособия с 1 января 2020 года: детям до 3 лет и на второго ребенка из маткапитала
БердскКочегарит частный сектор: когда проведут газ в центр Бердска, ответил мэр Евгений Шестернин 5
18:30 09-01-2020
Кочегарит частный сектор: когда проведут газ в центр Бердска, ответил мэр Евгений Шестернин
БердскЗнает дорогу к "Ленте" и ЗАГСу глава Бердска. Зачем вы его туда отправляете?
18:17 09-01-2020
Знает дорогу к
Беззубый кот Кеша ищет новых хозяев в Новосибирске 2
18:15 09-01-2020
Беззубый кот Кеша ищет новых хозяев в Новосибирске
БердскСнежный городок у ДК "Родины": дети счастливы!
18:00 09-01-2020
Снежный городок у ДК
БердскЭвакуировали из леса женщину со сломанной ногой спасатели Бердска 2
17:45 09-01-2020
Эвакуировали из леса женщину со сломанной ногой спасатели Бердска