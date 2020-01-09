Детские пособия с 1 января 2020 года: детям до 3 лет и на второго ребенка из маткапитала

Ранее они полагались, если доход на одного члена составлял меньше полуторакратного прожиточного минимума. Увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста

Декретные и маткапитал

С 1 января максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится до 322 тыс. рублей. В 2019-м максимальные выплаты составили чуть более 300 тыс. рублей.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет почти до 28 тыс. рублей. В 2019-м он составлял 26 тыс. рублей.

С 1 января материнский капитал увеличится с 453 до 466 тыс. 617 рублей. Программа действует в России с 2007 года и продлится до 2021-го.

В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года. До 2016-го маткапитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. В декабре 2016 года был подписал закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020-го.

Пособия по уходу за ребенком

С 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменят, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с доходом на одного члена меньше двукратного прожиточного минимума в регионе.

Ранее они полагались, если доход на одного члена составлял меньше полуторакратного прожиточного минимума. Увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.

С 1 января станет больше регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до трех лет. На такую поддержку вправе рассчитывать субъекты, где коэффициент рождаемости не превышает 2, а также наблюдается естественная и миграционная убыль населения.

Со следующего года родители детей в возрасте до 3 лет будут получать детское пособие в размере прожиточного минимума. К сожалению, воспользоваться этим новшеством смогут не все.

Дело в том, что поправки, продлевающие срок выплаты пособия на ребенка до достижения им 3 лет, были внесены в Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ, которым введены ежемесячные выплаты для малоимущих семей при рождении первого и/или второго ребенка.

Раньше получать такое детское пособие могли семьи, в которых начиная с 01.01.2018 рожден первый и/или второй ребенок, при условии что размер среднедушевого дохода этой семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. Причем выплачивалось такое пособие до достижения ребенком 1,5 лет.

Теперь же в порядок выплаты этого детского пособия внесены две существенные поправки. Во-первых, поднят максимальный «доходный» порог, при котором семья может претендовать на пособие, — с 1,5-кратной величины прожиточного минимума до 2-кратной. Во-вторых, пособие теперь выплачивается до достижения ребенком 3 лет.

При этом размер пособия по-прежнему будет равен величине прожиточного минимума для детей в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением детской выплаты.

Пособие на второго ребенка из средств маткапитала

С 1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон, расширяющий круг получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Согласно положениям закона право на получение выплаты будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения в регионе (сейчас требования к доходу – не более 1,5-кратной величины ПМ). Помимо этого, ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет осуществляться до достижения ребенком трех лет (сейчас до полутора лет). Таким образом, новый закон позволит большему количеству семей обратиться за установлением ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Напомним, ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года.

За назначением ежемесячной выплаты можно обращаться в клиентские службы ПФР или через Личный кабинет гражданина. При обращении через клиентскую службу можно оформить сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Если обратиться за выплатой в первые шесть месяцев с момента рождения малыша, то она будет установлена с даты рождения ребенка; если обратиться позднее, то выплата будет назначена с даты подачи заявления.