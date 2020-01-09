Умер после девяти дней комы 10-летний мальчик-жертва страшной аварии в Башкирии

В аварию попали четыре автомобиля, четверо детей, в том числе брат-близнец погибшего мальчика, остались сиротами.

На трассе Москва-Уфа неподалеку от Дюртюлей произошла массовая авария с участием четырех автомобилей

Мальчик 9 дней находился в коме, его братик и сестренка идут на поправку.

Напомним, 31 декабря на трассе Москва-Уфа неподалеку от Дюртюлей произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Столкнулись ВАЗ-2113, «Chevrolet Lacetti», грузовик КамАЗ и «Kia Rio».

В результате погибла пассажирка отечественного автомобиля, пострадали водитель и трое ее детей. К несчастью, и другая женщина умерла в тот же день в реанимации. А сегодня стало известно о том, что еще один участник аварии- 10-летний сын водителя — умер в больнице, не приходя в сознание. Четверо детей, в том числе брат-близнец погибшего мальчика, остались сиротами.

Известно, что в тот вечер женщины вместе с детьми ехал в село Чекмагуш встречать Новый год.

Источник: gtrk.tv