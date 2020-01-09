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Перенес клиническую смерть и захлебнулся мужчина в аквапарке Новосибирска

13:30 09.01.2020 Фото: vk.com/incident_nsk
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Мужчина нырнул в большом джакузи, зацепился в металлических элементах бассейна, не смог выплыть и захлебнулся.

Перенес клиническую смерть и захлебнулся мужчина в аквапарке Новосибирска
По информации врачей, молодой человек перенес клиническую смерть

— К нам поступил вызов, что произошло утопление человека, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой помощи. — До приезда бригады скорой в аквапарке молодому человеку проводили реанимационные мероприятия. На момент приезда врачей он находился в состоянии клинической смерти. В результате реанимационных действий бригадой скорой помощи у человека появилась сердечная деятельность и давление. На искусственной вентиляции легких он был доставлен в 34-ую больницу.

По словам нашей подписчицы Софии, сегодня около часа назад в аквапарке произошла трагедия. Мужчина нырнул в большом джакузи, зацепился в металлических элементах бассейна и не смог выплыть. К сожалению, он захлебнулся.

Работники аквапарка продолжительное время пытались вернуть его к жизни, но не смогли. Мужчина скончался.

«На месте работают сотрудники полиции и медицинские работники. Информации про гибель нет», — прокомментировали сообществу «Инцидент Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Источник: Инцидент Новосибирск

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От редакции

Опасен ли аквапарк?

Ого, 09 января 2020 13:47
Странная заметка. Сначала реанимировали человека, он ожил и его доставили в больницу. А дальше совсем другое - работники аквапарка пытались его спасти, но он скончался..

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