Перенес клиническую смерть и захлебнулся мужчина в аквапарке Новосибирска

Мужчина нырнул в большом джакузи, зацепился в металлических элементах бассейна, не смог выплыть и захлебнулся.

По информации врачей, молодой человек перенес клиническую смерть

— К нам поступил вызов, что произошло утопление человека, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой помощи. — До приезда бригады скорой в аквапарке молодому человеку проводили реанимационные мероприятия. На момент приезда врачей он находился в состоянии клинической смерти. В результате реанимационных действий бригадой скорой помощи у человека появилась сердечная деятельность и давление. На искусственной вентиляции легких он был доставлен в 34-ую больницу.

По словам нашей подписчицы Софии, сегодня около часа назад в аквапарке произошла трагедия. Мужчина нырнул в большом джакузи, зацепился в металлических элементах бассейна и не смог выплыть. К сожалению, он захлебнулся.

Работники аквапарка продолжительное время пытались вернуть его к жизни, но не смогли. Мужчина скончался.

«На месте работают сотрудники полиции и медицинские работники. Информации про гибель нет», — прокомментировали сообществу «Инцидент Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Источник: Инцидент Новосибирск