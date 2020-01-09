622 ребенка появились на свет в 2019 году в Бердске

На 86 детей меньше родилось в 2019 году, чем в 2018-м. За первые 8 дней 2020 года на свет появились 16 детей.

За первые 8 дней 2020 года на свет появились 8 девочек и 8 мальчиков

Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» заведующая родовым отделением Елена Баталова, в 2019 году родилось 622 ребенка, из них девочек 307 девочек, 315 мальчиков. В 2018 году родилось 708 детей, 334 девочек и 372 мальчика. На 86 детей меньше родилось в 2019 году.

За первые 8 дней 2020 года на свет появились 16 детей, 8 девочек, 8 мальчиков, за аналогичный период 2019 года родилось 9 детей, 5 девочек, 4 мальчика.

Как писал «Курьер. Среда.Бердск» в первый день года в 8.10 родилась девочка весом 3040 кг рост 52 см. Новогодняя ночь была «спокойной», а вот 31 декабря в 10.00 на свет появилась девочка, весом 3380 гр. 53 см.