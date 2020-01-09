«Сидеть дома у колодца» посоветовали Самбурской после слов о «российском быдле»

Пляж на Бали

Пользователи инстаграма раскритиковали публикацию актрисы Настасьи Самбурской, которую возмутило поведение россиян на Бали.

«Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло, на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую рэпчину на весь пляж через блютуз-колонку!» – написала она в Instagram.

«Сиди дома у колодца», – посоветовал артистке @andrei_perov_7. Ответ Самбурской не заставил себя долго ждать. «Судя по убранству в вашей хате, вы сами так и путешествуете, максимум до колодца и в толчок на улицу», – парировала она.



«Принцесса, почему не обратилась непосредственно к нарушителям Вашего спокойного отдыха? С какой целью своим обращением всю свою аудиторию уравняла с этими ребятами? Для чего?» – задался вопросом @mikhailuviatkin.«Потому что мне не надо, чтобы мальчики достали телефоны и просили селфи потом, или втихаря мою ж< …> целлюлитную сняли и по пабликам раскидали, как это любят делать представители русского быдла. А к аудитории обращаюсь, чтобы почитали и задумались, что надо о людях думать», – отметила Самбурская.«Езжайте на необитаемый остров, молодые ребята вне зависимости от национальной принадлежности часто отдыхают громко и весело. Бабульковый отдых на диких пляжах ищите»,– порекомендовала @ __chikipibarum__. Настасья ответила, что согласна, если подписчица даст ей полмиллиона на отель.«Да хоть два миллиона, надень беруши и сопи в две дырки со своими миллионами. Кому интересно твое старушечье кваканье?» – продолжила подписчица.«Вы как раз и есть яркий представитель быдла с такими вот манерами», – заключила Самбурская.Нашлись и те комментаторы, кто встал на сторону актрисы в этом споре.«Никто не обязан слушать твою музыку, для этого есть наушники. Почему каждый в метре друг от друга не включает свою колонку, это просто не вежливо свой вкус в музыке навязывать другим», – написала @ala_ekeh.«Тут я согласен с госпожой Самбурской. Дело не в том, кто и сколько платил. Дело в уважении. Это общественный пляж, где отдыхают люди разных верований, вкусов и всего остального», – отметил @st.mimishka.

Источник: РИА Новости