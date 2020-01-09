Жириновский: холоп бесправный человек. Таких у нас в стране миллионы

По словам главы ЛДПР, политическая организация уже 30 лет дарит гражданам какие-то подарки, в том числе и деньги. А эпизод с раздачей денег на Красной площади назвал «вырванным из контекста».

Жириновский считает слово «холопы» давно не имеет негативного оттенка

В разговоре с «Эхом» лидер ЛДПР отметил, что пресса привела лишь небольшой момент видео, на котором он в шутливой манере общался с окружающими. Никакого возмущения в связи с тем, что Жириновский использовал слова о «крепостных и холопах» окружающие не выражали – заметил он. По словам главы партии, политическая организация уже 30 лет дарит гражданам какие-то подарки, в том числе и деньги. Слово же «холопы» давно не имеет негативного оттенка. Оно означает «бесправный человек», каких в стране «у нас миллионы» — добавил Жириновский.

Источник: echo.msk.ru