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Жириновский: холоп бесправный человек. Таких у нас в стране миллионы

13:15 09.01.2020 Фото: pixabay.com
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По словам главы ЛДПР, политическая организация уже 30 лет дарит гражданам какие-то подарки, в том числе и деньги. А эпизод с раздачей денег на Красной площади назвал «вырванным из контекста».

Жириновский: холоп бесправный человек. Таких у нас в стране миллионы
Жириновский считает слово «холопы» давно не имеет негативного оттенка

В разговоре с «Эхом» лидер ЛДПР отметил, что пресса привела лишь небольшой момент видео, на котором он в шутливой манере общался с окружающими. Никакого возмущения в связи с тем, что Жириновский использовал слова о «крепостных и холопах» окружающие не выражали – заметил он. По словам главы партии, политическая организация уже 30 лет дарит гражданам какие-то подарки, в том числе и деньги. Слово же «холопы» давно не имеет негативного оттенка. Оно означает «бесправный человек», каких в стране «у нас миллионы» — добавил Жириновский.

Источник: echo.msk.ru

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От редакции

Согласны с лидером ЛДПР?

Аноним, 09 января 2020 13:23
НВР:
Да.76%
вапр, 09 января 2020 13:50
А нынешний режим, генерируя нищету трудоспособного населения и выделяя касту чиновников, именно холопство и возрождает. "Твари я дрожащая или право имею?" Так вот скорее - именно тварь дрожащая, поскольку права вы уже давно не имеете, кроме того как одобрять этот режим.

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