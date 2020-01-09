09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Перегрев двигателей назвала причиной катастрофы украинского Boeing в Иране западная разведка

14:00 09.01.2020 Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
0

8 января авиалайнер Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана, погибли 176 человек.

Перегрев двигателей назвала причиной катастрофы украинского Boeing в Иране западная разведка
Авиалайнер Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана

Источник в спецслужбах Канады сообщил, что имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.
Западные разведывательные службы считают, по итогам предварительного расследования, техническую неисправность вероятной причиной катастрофы украинского авиалайнера в Иране.
Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады.

По данным собеседника агентства, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.

8 января авиалайнер Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Среди них были 63 гражданина Канады.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут настоящую причину крушения самолёта?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

1,8 млрд рублей на реконструкцию перинатального центра получит из федерального бюджета Новосибирская область
14:30 09-01-2020
1,8 млрд рублей на реконструкцию перинатального центра получит из федерального бюджета Новосибирская область
Имеет ли право пациент требовать замены лечащего врача поликлиники из-за низкой квалификации?
14:30 09-01-2020
Имеет ли право пациент требовать замены лечащего врача поликлиники из-за низкой квалификации?
БердскКто рубил лес около лыжной базы "Метелица", ответил мэр Бердска
14:30 09-01-2020
Кто рубил лес около лыжной базы
Меня топят соседи: Как выселить соседей из жилого помещения, расположенного выше этажом, если они затапливают квартиру?
14:21 09-01-2020
Меня топят соседи: Как выселить соседей из жилого помещения, расположенного выше этажом, если они затапливают квартиру?
Лихорадку Дэнге и малярию привозят туристы из тропиков в Новосибирскую область
14:15 09-01-2020
Лихорадку Дэнге и малярию привозят туристы из тропиков в Новосибирскую область
110 граммов "синтетики" забрали полицейские у "закладчика" в Новосибирске
14:15 09-01-2020
110 граммов
БердскПочему чуть теплая вода вместо кипятка бежит из кранов жителей Бердска, рассказал мэр Евгений Шестернин
14:11 09-01-2020
Почему чуть теплая вода вместо кипятка бежит из кранов жителей Бердска, рассказал мэр Евгений Шестернин
Перегрев двигателей назвала причиной катастрофы украинского Boeing в Иране западная разведка
14:00 09-01-2020
Перегрев двигателей назвала причиной катастрофы украинского Boeing в Иране западная разведка
БердскНичего не скажу: по болезни не явилась начмед Надежда Шахатова на суд о нападении на нее пациента в ЦГБ Бердска
13:57 09-01-2020
Ничего не скажу: по болезни не явилась начмед Надежда Шахатова на суд о нападении на нее пациента в ЦГБ Бердска
Умер после девяти дней комы 10-летний мальчик-жертва страшной аварии в Башкирии
13:45 09-01-2020
Умер после девяти дней комы 10-летний мальчик-жертва страшной аварии в Башкирии