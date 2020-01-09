Перегрев двигателей назвала причиной катастрофы украинского Boeing в Иране западная разведка

8 января авиалайнер Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана, погибли 176 человек.

Авиалайнер Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана

Источник в спецслужбах Канады сообщил, что имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.

Западные разведывательные службы считают, по итогам предварительного расследования, техническую неисправность вероятной причиной катастрофы украинского авиалайнера в Иране.

Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады.

По данным собеседника агентства, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.

8 января авиалайнер Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Среди них были 63 гражданина Канады.

Источник: ТАСС