Нашествие дроздов и свиристелей из-за «пьяных» ягод сняли на фото жители Бердска

Птицы все чаще прилетают на зиму в города, чтобы полакомиться рябиной, боярышником и черемухой.

Птицы все чаще прилетают в города из-за обилия ягодных кустарников и деревьев — рябины, ранетки, боярышник, черемуха.

Жители Бердска удивились нашествию сотен дроздов, свиристелей и щуров, горожане поделились своими фотографиями с редакцией «Курьер. Среда. Бердск».

«Нам вчера Щуры встретились. Милашки! Им понравился парк Горького, улица Ленина. Думаю и ранетка вкусная была», — написала в группе «Курьер. Среда. Бердск» в социальной сети «Вконтакте» пользователь Маргарита Никонова.

«Щуры и снегирики тоже! А позапрошлой зимой очень много было снегирей, щеглов, свирестелей и чечеток», — также написала пользователь Виктория хасанова.

Орнитолог Алексей Яновский пояснил, что птицы обитают примерно в 400 километрах от Новосибирска. Раньше они зимовали в садовых товариществах, где растёт много ягоды. Сейчас птицы прилетают на зиму в города и лакомятся ягодами рябины, ранетки, боярышника и черемухи. Вкусные и питательные для птиц ягоды сохраняются до конца зимы, именно поэтому птиц так много в городах.

