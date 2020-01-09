09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Нашествие дроздов и свиристелей из-за «пьяных» ягод сняли на фото жители Бердска

13:00 09.01.2020, Антон Каликанов Фото: https://vk.com/id42781452 https://vk.com/id67231142 https://vk.com/id124321439
0

Птицы все чаще прилетают на зиму в города, чтобы полакомиться рябиной, боярышником и черемухой.

Нашествие дроздов и свиристелей из за пьяных ягод сняли на фото жители Бердска
Птицы все чаще прилетают в города из-за обилия ягодных кустарников и деревьев — рябины, ранетки, боярышник, черемуха.

Жители Бердска удивились нашествию сотен дроздов, свиристелей и щуров, горожане поделились своими фотографиями с редакцией «Курьер. Среда. Бердск».

«Нам вчера Щуры встретились. Милашки! Им понравился парк Горького, улица Ленина. Думаю и ранетка вкусная была», — написала в группе «Курьер. Среда. Бердск» в социальной сети «Вконтакте» пользователь Маргарита Никонова.

«Щуры и снегирики тоже! А позапрошлой зимой очень много было снегирей, щеглов, свирестелей и чечеток», — также написала пользователь Виктория хасанова.

Орнитолог Алексей Яновский пояснил, что птицы обитают примерно в 400 километрах от Новосибирска. Раньше они зимовали в садовых товариществах, где растёт много ягоды. Сейчас птицы прилетают на зиму в города и лакомятся ягодами рябины, ранетки, боярышника и черемухи. Вкусные и питательные для птиц ягоды сохраняются до конца зимы, именно поэтому птиц так много в городах.

Нашествие дроздов и свиристелей из за пьяных ягод сняли на фото жители Бердска
Нашествие дроздов и свиристелей из за пьяных ягод сняли на фото жители Бердска
Нашествие дроздов и свиристелей из за пьяных ягод сняли на фото жители Бердска
Нашествие дроздов и свиристелей из за пьяных ягод сняли на фото жители Бердска

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Замечали ярких птиц?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

1,8 млрд рублей на реконструкцию перинатального центра получит из федерального бюджета Новосибирская область
14:30 09-01-2020
1,8 млрд рублей на реконструкцию перинатального центра получит из федерального бюджета Новосибирская область
Имеет ли право пациент требовать замены лечащего врача поликлиники из-за низкой квалификации?
14:30 09-01-2020
Имеет ли право пациент требовать замены лечащего врача поликлиники из-за низкой квалификации?
БердскКто рубил лес около лыжной базы "Метелица", ответил мэр Бердска
14:30 09-01-2020
Кто рубил лес около лыжной базы
Меня топят соседи: Как выселить соседей из жилого помещения, расположенного выше этажом, если они затапливают квартиру?
14:21 09-01-2020
Меня топят соседи: Как выселить соседей из жилого помещения, расположенного выше этажом, если они затапливают квартиру?
Лихорадку Дэнге и малярию привозят туристы из тропиков в Новосибирскую область
14:15 09-01-2020
Лихорадку Дэнге и малярию привозят туристы из тропиков в Новосибирскую область
110 граммов "синтетики" забрали полицейские у "закладчика" в Новосибирске
14:15 09-01-2020
110 граммов
БердскПочему чуть теплая вода вместо кипятка бежит из кранов жителей Бердска, рассказал мэр Евгений Шестернин
14:11 09-01-2020
Почему чуть теплая вода вместо кипятка бежит из кранов жителей Бердска, рассказал мэр Евгений Шестернин
Перегрев двигателей назвала причиной катастрофы украинского Boeing в Иране западная разведка
14:00 09-01-2020
Перегрев двигателей назвала причиной катастрофы украинского Boeing в Иране западная разведка
БердскНичего не скажу: по болезни не явилась начмед Надежда Шахатова на суд о нападении на нее пациента в ЦГБ Бердска
13:57 09-01-2020
Ничего не скажу: по болезни не явилась начмед Надежда Шахатова на суд о нападении на нее пациента в ЦГБ Бердска
Умер после девяти дней комы 10-летний мальчик-жертва страшной аварии в Башкирии
13:45 09-01-2020
Умер после девяти дней комы 10-летний мальчик-жертва страшной аварии в Башкирии